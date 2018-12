L’expérience a prévalu

Par DDK | Il ya 3 heures 20 minutes | 124 lecture(s)

Le MOB a composté son billet pour les 16es de finale de la Coupe d’Algérie et rejoint ainsi son voisin de la JSMB au prochain tour de la compétition populaire.

Les joueurs du MOB ont assuré l’essentiel avant-hier au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa en venant à bout de la formation de l’Olympique de Magrane qui évolue en Inter-régions sur le score de 2 buts à 0 grâce aux réalisations de Boukhanchouche (43’ SP) et Soltani (90’). Durant cette rencontre très disputée, le coach des Crabes Kheireddine Madoui a aligné une équipe amoindrie par pas moins de 6 titulaires pour blessures. Ainsi la nouvelle recrue, Boukhanchouche avec sa mobilité sur le terrain et les solutions qu’il offre à ses camarades, a été l’homme du match, et on peut dire qu’il a réussi sa première apparition avec les Béjaouis. En l’absence d’Amokrane, Madoui a joué avec Touré en pointe, Soltane et Soltani sur les ailes, alors que le milieu est confié à Semahi, Boukhanchouche et Aibout. Mazari et Debbari ont joué dans l’axe, secondés dans les couloirs par Kadous et Ouali. Dans les bois, Toual n’a pas été vraiment inquiété tout au long de la partie. «Je suis très content pour la qualification qui reste le plus important dans ce genre de matchs. On a su géré le match dès l’entame de la partie et on s’est créé une multitude d’occasions qu’on a ratées par excès de confiance. Le fait de jouer avec une équipe d’un palier inferieur est un piège qu’on a su dépasser, j’ai beaucoup discuté avec les joueurs sur ce point et Hamdoullilah on est sorti indemnes.» confiait à la fin du match le coach du MOB, Kheireddine Madoui. Concernant le rendement du groupe, l’ex entraineur de l’ESS a assuré que : «Aujourd’hui, on était amoindris de pas moins de six joueurs titulaires, on a profité de cette situation pour mettre certains jeunes dans le bain et aligner d’autres qui manquaient d’un temps de jeu.». Concernant l’avenir du club, Madoui a affirmé que : «Cette qualification sera très bénéfique pour nous et va nous motiver plus en championnat pour atteindre notre objectif principal qui reste le maintien. On fera tout pour aller le plus loin possible en dame coupe mais la priorité va au maintien.» Apres cette qualification, les Crabes affronteront aux 16es de finale, l’USMH au stade de Lavigerie, probablement le 28 décembre prochain. Malgré la victoire et la qualification au prochain tour, une grande partie du public n’a pas été tendre avec les dirigeants. Ils les ont traités de tous les noms d’oiseaux en demandant carrément leur démission et la reprise du club par la société pétrolière STH. Par ailleurs, le salon d’honneur du stade de l’unité maghrébine accueillera aujourd’hui à partir de 17h les travaux de l’assemblée générale extraordinaire du club amateur du MOB. Deux points seulement sont inscris à l’ordre du jour : présentation et adoption du bilan financier du premier semestre 2018, ainsi que la présentation et l’approbation du règlement intérieur du CSA.

Z. H.