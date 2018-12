Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 169 lecture(s)

Le portier des Vert et Rouge de la Soummam, Yahia Mekirèche, a grandement contribué à la qualification de la JSMB contre la JSMS au prochain tour de Dame coupe.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur la qualification de votre équipe aux 16es de finale?

Yahia Mekirèche : Je suis très heureux parce que cette qualification a été obtenue après de gros efforts fournis sur le terrain face à un adversaire qui ne nous a guère facilité la tâche tout au long de la rencontre. En clair, on voulait cette qualification et on l’a eue pour faire plaisir à nos supporters. Cela dit, cette victoire contre la JSMS prouve aussi qu’on avait bien travaillé durant la trêve du championnat. Désormais, il faudra maintenir cette bonne dynamique tout en gardant les pieds sur terre pour aspirer à d’autres performances.

Vous allez affronter l’ASAM au prochain tour. Que diriez-vous à ce sujet ?

Nous avons tout le temps pour bien préparer ce rendez-vous contre Ain M’lila, où il s’agira pour nous d’aller défendre crânement nos chances de qualification au prochain tour. Autrement dit, même si Dame coupe est loin de figurer parmi nos objectifs essentiels cette saison, rien n’empêche qu’on ne se résignera pas outre mesure pour continuer à goûter aux sensations que seule la coupe d’Algérie sait en procurer. Cependant, on ne doit pas perdre de vue que notre préoccupation majeure est de sortir notre équipe des profondeurs du classement en championnat.

Un message à adresser à vos supporters ?

Nos fidèles supporters ont également contribué à cette qualification en coupe en se rangeant derrière nous jusqu’à la fin du match contre la JSMS. D’autre part, j’estime qu’on ne les a pas déçus puisqu’on s’est donnés à fond sur le terrain pour leur offrir au final cette belle qualification. Aussi, on leur promet de tout faire pour leur procurer d’autres sensations lors des prochains rendez-vous de notre équipe.

Propos recueillis par B Ouari.