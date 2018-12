Plus de 1 400 athlètes attendus

Par DDK | Il ya 1 heure | 64 lecture(s)

Le magnifique site de Djabia (Boukhelifa) abritera aujourd’hui la 38e édition du Challenge de la Soummam après celui des Zibans (Biskra) et de Bordj Bou-Arreridj.

Les membres de la Ligue d’athlétisme de Béjaïa, organisateurs de ce grand évènement, ont préalablement réuni toutes les conditions nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous, sachant qu’ils ont un capital-expérience non négligeable dans le volet organisationnel. Ils tablent sur une forte participation qui peut avoisiner les 1 400 athlètes, cette édition étant décisive pour le championnat arabe de la spécialité, qui aura lieu le 5 janvier prochain à Amman (Jordanie). Concernant la compétition, elle débutera à 9 heures du matin depuis le nouveau parcours jouxtant le village Djabia, à une quinzaine de kilomètres de Béjaïa-ville, et concernera les athlètes et les clubs affiliés à la FAA et ceux issus du secteur scolaire et universitaire. Il y aura, en tout, 10 catégories, entre filles et garçons. Des prix intéressants seront remis aux athlètes de chaque catégorie classés parmi les 5 premiers et des coupes aux équipes victorieuses de chaque course. Dans le détail, les cinq premiers des benjamins et minimes des deux sexes recevront des cadeaux symboliques et les cinq premiers des catégories cadets décrocheront entre 3 000 et 8 000 DA. Chez les juniors filles, la récompense varie entre 3 000 et 15 000 DA, alors que celle des juniors garçons varie entre 4 000 DA et 20 000 DA. Pour les seniors, les 5 premières dames empocheront entre 5 000 DA et 30 000 DA alors que pour les hommes ce sera entre 10 000 DA et 40 000 DA.

Z. H.