La JS Awzellaguen à l’assaut du leader

Le championnat de handball dans son palier Excellence Dames a repris du service ce week-end avec le déroulement de la 5e journée. Une étape qui avait été reportée en raison de la participation algérienne à la CAN-2018, au Congo (du 2 au 12 décembre). Ainsi donc, et après un mois et demi de trêve, puisque la 4e journée a été jouée les 2 et 3 novembre derniers, les clubs renouent enfin avec la compétition. Pour les deux clubs de la vallée de la Soummam, l'US Akbou devait recevoir hier vendredi la lanterne rouge, l'ASF Constantine, alors que la JS Awzellaguen jouera aujourd’hui samedi. Pour rappel, les filles de la JSA, qui restent sur un échec à domicile, sont classées 4es avec 5 points au compteur. Depuis le début du championnat, elles ont remporté deux succès, concédé un nul et une défaite. Cette fois-ci, les filles d’Ighzer-Amokrane seront en appel à la salle d’El-Biar où elles tenteront de faire tomber le leader, le HBC El-Biar local. Un match difficile pour l’équipe visiteuse, sachant que le chef de file a réussi un sans faute avec quatre succès et 131 buts inscrits et 54 encaissés, soit la meilleure attaque et la meilleure défense du groupe jusqu’ici. Enfin, les deux autres rencontres programmées pour aujourd’hui mettront aux prises le CHB Bachdjarah avec le HHB Saïda et le NRF Constantine avec le CF Boumerdès.

