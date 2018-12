Tournoi national à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Un tournoi de handi-basket aura lieu aujourd’hui avec la participation de cinq clubs de la Nationale 2, en l’occurrence le N El-Eulma, l’AHFW Béjaïa, le HM Biskra, le HM El-Eulma et le HC Constantine. Le premier match opposera les deux clubs de la ville d’El-Eulma, le NEE et le HMEE, à partir de 9 heures. Il sera suivi par la rencontre de l’ASFW Béjaïa, qui donnera la réplique au HC Constantine, à partir de 10h30’, alors que le HM Biskra entamera ce tournoi face au N El-Eulma. En tout, quatre rencontres sont inscrites au programme. Les matchs se dérouleront conformément aux règlements de la Fédération algérienne handisport. C’est l’équipe citée en premier qui fournira la feuille de match, tandis que les services d’ordre et de la protection civile sont à la charge de l’équipe organisatrice, à savoir l’AHFW Béjaïa. Pour la Nationale 1, par ailleurs, un match se jouera aujourd’hui entre le CSA/ASHW Béjaïa et l’IR Boufarik, à partir de 15 heures.

R. M.