L'Olympique Akbou, l'accession ou rien !

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Au fil des journées, les fans de l’Olympique Akbou commencent sérieusement à croire à l'accession, un objectif qui échappe au vieux club de la ville d’Akbou depuis de nombreuses années.

À se fier à ses performances réalisées après le déroulement de dix journées, l’Olympique Akbou, qui domine de bout en bout son groupe, peut se permettre de rêver de l’accession en Régionale 2. Les statistiques sont, en effet, là pour prouver qu’il va falloir compter sur lui cette saison. Avec dix victoires sur dix matchs joués, dont cinq ramenées de l'extérieur, face au SS Sidi-Aïch, l’AS Taâssast, la JS Ighil Ouazzoug, le CRB Aït R’Zine et dernièrement l'O M’Cisna, l’OA s’impose déjà en favori à la montée. Cependant, bien que le rêve soit permis pour cette équipe, le chemin est encore long, sachant qu’elle aura fort à faire face à de nombreux concurrents qui ambitionnent de réaliser le même objectif. Quoi qu’il en soit, le premier bilan augure de belles choses pour les Olympiens, qui ont fait le plein de points, avec la meilleure attaque du championnat (28 buts), le meilleur buteur (Aït Yekhlef, six buts) ainsi que la meilleure défense. De bons résultats à mettre à l’actif du riche effectif de l’OA composé de jeunes joueurs jusque-là inconnus, parmi lesquels Naït Slimane, Chenit, Beladjet, Melchène, Messafri, Belkadi Tiza, Hamimeche, Naït Yekhlef, Benmehraz Arab… Des éléments de qualité entourés par les chevronnés Yacine Akouche et Naït Yahia Karim. Cette régularité, le club la doit aussi au staff technique composé de Kamel Bouzit et Mourad Boubktitene, entraîneur des gardiens. Il y a aussi Karim Takka, le président du club, grâce auquel l’équipe connaît cette hargne et dynamique de bons résultats. Tout le monde reconnaît son apport au club, surtout au volet financier. À quatre journées de la phase aller, la formation est bien partie pour remporter d'autres succès qui n'apporteront que joie et bonheur aux sportifs d’Akbou et surtout à ses chers supporters qui marquent toujours de leur présence les rencontres jouées aussi bien à domicile qu’à l'extérieur. L'édition 2018-2019, ce sera l'accession ou jamais. La balle se trouve dans le camp des poulains de l'entraîneur Kamel Bouzit, tenus de maintenir le rythme jusqu'à la ligne d'arrivée, même si la tâche s'annonce de plus en plus délicate, l'équipe étant chaque week-end attendue au tournant. En somme, l’Olympique Akbou version 2018-2019 semble bien parti pour renouer avec la gloire qui a été la sienne par le passé.

Samy H.