Le leader et son dauphin tombent

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

La 12e journée du championnat Honneur de Tizi-Ouzou, jouée mardi dernier, a été marquée par les défaites du leader et son dauphin, tout deux plumés en dehors de leurs bases. En effet, le chef de file, la JS Boukhalfa, a été battue (2 - 0) par la JSC Ouacifs. Son poursuivant immédiat, le DC Boghni, s’est aussi incliné (1 - 0) devant l’AC Yakouren, qui réduit à l’occasion l’écart à un point de sa victime du jour. Cependant, le grand gagnant de ce round est incontestablement le CA Fréha, qui se propulse à la deuxième place suite à sa victoire (3 - 1) aux dépens du NA Redjaouna. Une loge que les gars d’Ath Djennad partagent désormais avec le DC Boghni, avec une seule longueur de retard sur les Banlieusards de Tizi-Ouzou. Le FC Ouadhias, qui recevait lui la lanterne rouge, l’ES Assi Youcef, a laissé filer une bonne opportunité de se rapprocher du quatuor de tête, en se contentant du partage des points. De son côté, l’O Taourirt Mokrane a renoué avec le succès en prenant le dessus sur son invité du jour, le CRB Mekla. Un adversaire qui ne finit pas de broyer du noir. Pour leur part, l’O Tizi Gheniff et le RC Betrouna se sont respectivement imposés devant l’E Draâ El-Mizan et l’ASC Ouaguenoun. Des victoires qui leur permettent de s’éloigner la zone dangereuse. En définitive, les résultats de cette douzième journée relancent de plus belle la course au titre de champion d’hiver. En effet, pas moins de quatre équipes, à savoir la JS Boukhalfa, le DC Boghni, le CA Fréha et l’AC Yakouren, peuvent aspirer à s’adjugera ce titre honorifique, qui permettra à l’heureux lauréat de passer la trêve au chaud et d’entrevoir la phase retour avec plus de confiance.

Z. L.

Les résultats

RC Betrouna 2 - ASC Ouaguenoun 1

FC Ouadhias 0 - ES Assi Youcef 0

CA Fréha 3 - NA Redjaouna 1

O Tizi Gheniff 2 - ED El-Mizan 1

OT Mokrane 2 - CRB Mekla 0

AC Yakouren 1- DC Boghni 0

JSC Ouacifs 2 - JS Boukhalfa 0