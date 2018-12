O Taourirt Mokrane - O Nath Yirathen, l’attraction

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Les 16es de finale de la coupe de wilaya Tizi-Ouzou, qui ont débuté hier avec le déroulement de huit rencontres, vont se poursuivre encore aujourd’hui avec le reste des matchs. Une deuxième partie qui s’annonce alléchante et intéressante à suivre, à commencer par le derby qui opposera l’O Taourirt Mokrane à l’O Nath Yirathen. Deux voisins évoluant dans des paliers différents qui vont tout faire pour répondre aux attentes de leurs fans, attendus dans les gradins du stade de la ville de l’ex-Fort national. La JSC Ouacifs, qui accueillera la lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun, et le CA Fréha, qui aura comme invité la formation de Aït Yahia Union Sport, semblent en mesure de décrocher le billet pour le prochain tour. Cependant, la prudence devrait être de mise car un match n’est jamais gagné d’avance. Le leader du groupe C de la division Pré-honneur, l’US Tirmitine, en découdra, pour sa part, avec le FC Betrouna au stade de Draâ Ben Khedda, dans un match lors duquel le spectacle sera sans doute au rendez-vous. Le CS Djebla Ouaguenoun, quant à lui, ne devrait pas éprouver trop de mal pour ramener à la raison son hôte du jour, la JS Aït Yahia Moussa. Enfin, l’ES Aït Ouaneche recevra l’O Makouda dans un match qui s’annonce équilibré, tandis que l’US Mizrana, qui vit une situation difficile, accueillera l’US Sidi Belloua.

Z. L.