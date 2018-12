Formation au profit de 97 entraîneurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Lancement demain du quatrième et dernier stage de formation pour l’obtention du diplôme 1er degré au profit des entraîneurs sportifs exerçant à temps partiel. Chapeautée par l’Institut supérieur en sciences et en technologie du sport Abdellah Fadel de Aïn Benian, la formation, organisée par la DJS de Bouira et les Ligues sportives de la wilaya, regroupe 97 stagiaires répartis sur 9 disciplines sportives, dont la natation, avec 27 entraîneurs, dont six filles, le karaté do avec 17 entraîneurs, dont 3 filles, les arts martiaux avec 15 entraîneurs, dont une seule fille, le handball avec 10 entraîneurs, dont deux filles, le kick-boxing avec sept entraîneurs, le bodybuilding avec 12 entraîneurs et l’aérobic avec six entraîneurs, toutes des filles. La promotion 2017 baptisée «Kermia Abdelkrim», éducateur sportif principal (spécialité football) décédé en juillet dernier dans un accident de la circulation, débutera aujourd’hui et se terminera le 3 janvier. Il est question d’une formation théorique globale et spécifique selon la discipline sportive. Au final, les stagiaires obtiendront une attestation de stagiaire, en attendent l’octroi du diplôme final qui leur permettra d’exercer leur métier au sein d’un club sportif.

M’hena A.