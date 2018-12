AG extraordinaire aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Initialement prévue pour mardi passé, l’AG extraordinaire du CSA/JS Tichy se tiendra finalement aujourd’hui samedi. Un conclave auquel les membres de l’assemblée sont invités à prendre part, afin de débattre et de se concerter sur la situation qui prévaut au sein du club, dont la situation financière n’est pas faite pour arranger ses affaires. À rappeler que c’est justement à cause de cette crise financière que les joueurs avaient enclenché une grève de deux jours (lundi et mardi derniers) avant de reprendre le lendemain (mercredi), pour préparer la rencontre de la 12e journée du championnat face au WA Rouiba, programmée pour hier vendredi. Par ailleurs, la direction de la JST a signé un contrat de sponsoring avec le patron de la SARL/Nutagra, Farid Zizi en l'occurrence, qui n'est autre qu'un actionnaire au sein de la SSPA/MOB. A cet effet, un chèque de 150 millions de centimes a été perçu par la direction du club dans la soirée de mardi passé. Une somme qui servira a priori à régler les situations les plus urgentes.

R. M.