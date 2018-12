Rabah Oudjani à la barre technique

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Après le départ de l’entraîneur Ghani Boulaïncer, le président Karim Tala Ighil de l’US Sidi-Ayad, pensionnaire de la division Pré-honneur Béjaïa, n’a pas tardé à lui trouver un successeur. C’est le coach et technicien expérimenté Rabah Oudjani qui a été désigné à la barre technique de l’équipe fanion qu’il drivera jusqu’à la fin de l’année, a-t-on appris des responsables du club. Le technicien est connu dans la région pour sa rigueur dans le travail et sa discipline. Ancien buteur des Diables rouges, Oudjani avait, pour rappel, entraîné plusieurs autres clubs de la région, notamment la SS Sidi-Aïch, l’ES Timezrit (Régionale 2) et l’ES Tinebdar (Pré-honneur). Il est attendu de sa nomination à la tête du staff technique de l’USSA que cette dernière se relance dans la compétition. En tout cas, pour son premier match sous la houlette d’Oudjani, joué la semaine dernière face à l’IRB Bou Hamza, l’USSA a réalisé une victoire qui peut, peut-être, provoquer le déclic tant attendu.

S. H.