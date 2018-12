Mouloud Tayeb Chérif nouveau coach

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le SRB Tazmalt, qui évolue dans le championnat Honneur de Béjaïa, est bon dernier au classement et le maintien devient de plus en plus délicat, bien que l’écart avec le SS Sidi-Aich ne soit que de trois points. Cet écart qui reste surmontable a incité la direction du club à un remaniement dans le staff technique. Le retrait de Karim Meziane n’est pas fait pour arranger les affaires du club, dont la direction a décidé de confier la barre technique à Mouloud Tayeb Cherif. L’objectif qui lui a été assigné est de maintenir l’équipe dans le palier Honneur et lui éviter la descente. Dans le cas contraire, le club rejoindra ses deux voisins qui évoluent actuellement dans le palier pré-honneur, à savoir le FE Tazmalt (3e avec 15 points et à cinq points de retard du 1er, la JS Melbou) et l’OS Tazmalt qui est 5e avec 13 points.

R. M.