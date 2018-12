Salhi et Chetti (JSK) retenus

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Djamel Belmadi a fait appel à dix-huit joueurs en prévision du match amical face au Qatar prévu jeudi prochain à Doha.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi en charge également de l’équipe national A’ a dévoilé mercredi soir la liste des joueurs retenus pour le stage à Doha (Qatar) du 23 au 28 décembre, ponctué par un match amical face au pays hôte le 27 décembre. Cette liste composée de dix-huit joueurs est composé d’éléments évoluant dans le championnat national renforcée par deux éléments évoluant à l’étranger : Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar) et Youcef Belaïli (ES Tunis/Tunisie). L’USM Alger, détentrice du titre honorifique de champion d’automne, est la plus représentée avec cinq joueurs, à savoir Benyahia, Chitta, Meziane, Benghit et Benkhemassa. Le sélectionneur national a fait également appel à deux joueurs de la JSK : le gardien de but Abdelkader Salhi et le défenseur Ilyes Chetti, dont c’est la première convocation chez les Verts, lui qui réalise jusque-là un début de saison tonitruant sous le maillot kabyle. Djamel Belmadi qui a assisté cette semaine à deux rencontres des 32es de finale de la Coupe d’Algérie, à savoir, USM Blida- Paradou AC au stade de Blida et USM Alger- ASM Oran, a fait également appel à trois joueurs évoluant au PAC ; le défenseur Haithem Loucif, le milieu de terrain Hichem Boudaoui et l’attaquant Zakaria Niadji meilleur buteur de la Ligue 1 Mobilis avec 11 buts. En prévision du rendez-vous de jeudi prochain, les joueurs convoqués par Belmadi ont entamé jeudi-matin un regroupement au niveau du CTN de Sidi Moussa. Il s'agit du premier stage du sélectionneur national Djamel Belmadi avec l'équipe A' dont il est également en charge depuis sa désignation à la tête des Verts le 2 août dernier, en remplacement de Rabah Madjer. Ce match amical face au Qatar se jouera, sur demande du sélectionneur national du Qatar sans la présence du public et de la presse, a précisé la FAF. La sélection A' devait également donner la réplique à la Chine à Doha, mais les négociations n'ont pas abouti. Le Qatar prépare la Coupe d'Asie des nations 2019 prévue aux Emirats arabes unis du 5 janvier au 1er février. Les Qataris sont dans le groupe E en compagnie de l'Arabie Saoudite, du Liban et de la Corée du nord.

R. S.

La liste des convoqués

Gardien de but

Abdelkadir Salhi (JS Kabylie), Moustapha Zeghba (ES Sétif).

Défenseurs

Mohamed Benyahia (USM Alger), Abdelakader Bedrane (ES Sétif), Haithem Loucif (Paradou AC), Nabil Lamara (USM Bel-Abbès), Reda Hlaïmia (MC Oran), Ilyes Chetti (JS Kabylie).

Milieux de terrain

Oussama Chita (USM Alger), Hichem Boudaoui (Paradou AC), Abderahmane Bourdim (MC Alger), Abderaouf Benghit (USM Alger), Mohamed Benkhamassa (USM Alger), Abderahmane Meziane (USM Alger).

Attaquants

Zakaria Naïdji (Paradou AC), Houssam-Edine Guacha (ES Sétif), Baghdad Bounedjah (Al Sadd SC/Qatar), Youcef Belaïli (ES Tunis/Tunisie.