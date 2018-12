L’US Béni Douala ne veut rien lâcher

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

L’US Béni Douala, qui a renoué avec la victoire en arrachant mardi dernier la qualification aux 16es de finale, face à l’ICS Tlemcen (2 - 1), reprendra son travail en championnat de la division national amateur, cet après-midi, avec au menu le match de la dernière journée de la phase aller. Les coéquipiers de Benyettou donneront la réplique, à 15h au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, au NARB Reghaia, une équipe en perte de vitesse. La rencontre sera donc mise à profit par les poulains de Bacha, pour confirmer leur regain de forme, en tentant d’arracher la victoire et de mettre la pression sur l’ES Ben Aknoun et le RC Arba, respectivement 1er et 2ème au classement. Une victoire permettra même à l’US Béni Douala de se relancer dans la course au titre, surtout que l’ES Ben Aknoun et le RC Arba vont s’affronter cet après-midi dans le choc de la journée. Les camarades de Bekbouka croient en leur belle étoile et gardent leurs chances intactes, pour accéder en ligue 2 Mobilis. Terminer cette première manche du championnat avec une victoire ne pourra que faire du bien à l’équipe, qui passera l’hiver au chaud et rechargera ses batteries, en prévision de la deuxième moitié de la saison, mais aussi des 16e de finale de la Coupe. L’IB Lakhdaria devait jouer, hier, son match en déplacement contre le WA Boufarik. L’ESM Kolea va se mesurer au CR Béni Thour, tandis que l’IB Khemis El Khechna donnera la réplique à son homologue du RC Boumerdès. L’AR Ouargla, qui souffre en bas du classement, ne jure que par la victoire devant la JS Hai Djabel, une mission difficile. Les deux derniers matchs de cette journée, RB Touggourt - CRB Ain Ouessara et WR M’Sila - NT Souf, sont programmés pour mardi prochain à 15h.

Massi Boufatis