L’ES Azeffoun appelée à se ressaisir

DDK | Il ya 1 heure

En perte de vitesse ces derniers temps, les Marins d’Azeffoun doivent réapprendre à gagner dès aujourd’hui à l’occasion la réception, sur leur terrain et devant leurs supporters, de leurs homologues de l’IR Birmandreis, pour le compte de la 12e journée de la Régionale 1. Un match à six points pour l’ES Azeffoun qui n’a plus droit à l’erreur. Au contraire, elle doit gagner coûte que coûte pour sauver la face et maintenir l’espoir de jouer les premiers rôles en Régionale 1, cette saison. Gare, donc, à un autre faux pas. Les Ivahriyen doivent reprendre leur envol dès cet après-midi, en rendant le sourire à leur public qui ne désespère pas de voir son équipe favorite renouer avec les bonnes performances et se frayer une place en inter-régions, en fin de saison.

La JS Tichy

veut confirmer

Déterminée à aller de l’avant pour grignoter quelques places au classement, la JS Tichy sera en appel à Rouiba face au WAR local. Les «Tichois» comptent profiter de la mauvaise passe de leur adversaire pour engranger les trois points du match, en vue de se hisser encore au classement et mettre la pression sur le leader, la JS Boumerdès, qui jouera en déplacement face à la JS Akbou.

Victoire impérative pour le CRBTO et la JSA

Le CRB Tizi-Ouzou et la JS Akbou sont, pour leur part, appelés à sortir le grand jeu cet après-midi pour sortir vainqueurs des empoignades qui les opposeront respectivement à la JS Bordj Ménaïel et la JS Boumerdès. L’erreur n’est pas permise aussi bien pour les Communards de Tizi-Ouzou que pour les Akbouciens, sommés de rafler les points qui seront mis en jeu pour relever la tête de l’eau, à quelques journées seulement de la fin de la phase aller. Enfin, notons que l’USM Draâ Ben Khedda, qui a quitté la coupe d’Algérie avec les honneurs en s’inclinant 1 à 0 devant le WA Tlemcen (Ligue 2 Mobilis), est exempte de cette 12e journée.

M. B.

Le programme

Aujourd’hui à 15h

JS Akbou - JS Boumerdès

CRBB Kiffan - ESM Boudouaou

WA Rouiba - JS Tichy

ES Azeffoun - IR Birmandreis

OC Beaulieu - EC Oued Smar

JS Tixéraïne - USM Cheraga

CA Kouba - WB Saoula

CRB Tizi-Ouzou - JSB Ménaïel

Exempt: USMD Ben Khedda