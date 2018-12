JSK 2 - JSMB 0

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

La JSK s’est imposée hier en amical face à la JSMB (2 - 0) dans une rencontre disputée à huis clos, sur demande du staff technique de la JSK au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Les réalisations de la JSK ont été l’œuvre de Renai (5’) et Belkacemi (85’). Cette joute amicale a permis aux coachs des deux équipes de voir à l’œuvre les joueurs en manque de compétition, raison pour laquelle Franck Dumas a aligné une équipe constituée en majorité des jeunes à l’image de Benbot, Becheker, Ait Abdeslam, Iratni et Souyed. Dumas qui a titularisé à l’occasion la nouvelle recrue Kabari venue de l’US Biskra a mis également à l’essai les trois joueurs qui s’entraînent depuis quelques jours avec la JSK à savoir Zenadi, Amiche et Kemmar.

M. L.