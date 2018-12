L’AG extraordinaire reportée

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Prévue pour avant-hier soir au salon d’honneur de l’Opow de Béjaïa, l’assemblée générale extraordinaire du CSA/MOB n’a pas eu lieu, suite à une bisbille entre Mustapha Rezki, l’ancien président, et Arab Bennai, l’actuel président. Mustapha Rezki a voulu prendre la parole à l’ouverture de la séance, mais son successeur à la tête du club, Arab Bennai, a refusé, lui signifiant qu’il n’était plus membre de l’AG, ayant déposé sa démission au mois de juillet dernier. Plusieurs membres ont alors manifesté leur mécontentement en quittant la salle et le représentant de la DJS, en concertation avec le président, décida de reporter l’AG à une date ultérieure. Arab Bennai nous dira : «L’AG n’a pas eu lieu à cause de l’ancien président et certains membres du conseil de gestion qui ont perturbé la séance. Ils n’ont pas accepté le premier point de l’ordre du jour qui concerne la présentation du bilan du premier semestre 2018 et la justification des 11,3 milliards de centimes dépensés lors de cette période. Et sans ce bilan, le MOB sera privé des subventions de l’APC, de la DJS et de l’APW. Ces gens-là perturbent le club de l’extérieur et ne veulent pas le déroulement de l’AG, et en tant que président du CSA, je vais transmettre un rapport détaillé au DJS qui doit prendre les dispositions nécessaires, car il est le garant des lois de la République. Nous allons également demander une audience au wali». Concernant l’équipe, les joueurs ont repris le travail hier soir au stade l’Unité maghrébine, pour préparer le match de coupe d’Algérie contre l’USMH qui aura lieu le week-end prochain à Lavigerie. Du côté de la direction, une correspondance a été adressée officiellement aux responsables de la STH (filiale de la Sonatrach), leur demandant de sponsoriser le club comme demandé par les supporters. A cet effet, nous avons appris que le président du Conseil d’administration du MOB, Amar Boudiab, se rendra cette semaine à Alger pour rencontrer les responsables de la STH et leur expliquer l’initiative des actionnaires qui ont décidé de quitter le club, à partir du 31 janvier prochain, comme décidé lors de l’AG des actionnaires tenue mercredi dernier.

Z. H.