Oued Amizour se rebiffe

Par DDK | Il ya 32 minutes | 20 lecture(s)

L’US Oued Amizour a réalisé avant-hier sa troisième victoire de la saison en s’imposant à domicile face à l’ASC Ouled Zouai (2 - 0).

Après avoir perdu le précédent match en déplacement face à l’Ittihad de Berhoum, l’US Oued Amizour a réussi à se racheter à domicile, au stade Larbi Touati, en battant son invité de la 14 et avant-dernière journée de la phase aller de l’inter-région, l’ASC Ouled Zouai en l’occurrence qui était 11è avant cette journée avec 16 points au compteur. Du coté de l’USOA, il fallait remporter ce match afin de quitter un tant soit peu les trois dernières places. C’est ce qui fut fait, car les Rouge et Noir ont battu leur adversaire sur le score de deux buts à zéro. Les buts étaient inscrits en deuxième période, puisque la première s’était achevée comme elle avait débuté. Un succès important pour les Amizourois, le troisième de la saison, qui leur permet de devancer deux équipes, l’IRB Ain Lahdjar qui devient la lanterne rouge, après sa défaite face à l’ex-dernier au classement, le Hydra Athlétique club, qui l’avait emporté sur le score de trois buts à deux dans une rencontre qui était serrée, avec en prime cinq buts inscrits dans cette rencontre entre mal-classés. L’USOA devance aussi le Mouloudia Baladiate Hassi-Messaoud, qui a perdu certes par la plus petite des marges face au dauphin du championnat, l’autre équipe du sud algérien, l’US Souf en l’occurrence. Ce dernier, grâce à ce succès conforte sa deuxième place en atteignant la barre des 27 points.

La JS Azazga tenue en échec

L’autre bonne affaire de cette journée est à mettre à l’actif du Mouloudia de Bouira, qui en accueillant l’AS Bordj-Ghedir n’a pas fait dans le détail en plantant la bagatelle de trois buts dans les buts adverses. Avec ce succès, le septième de la saison pour le MBB, ce dernier pointe à la quatrième place avec 24 points, en attendant le déroulement de la rencontre de l’ex-3è, le SA Sétif qui devait recevoir hier le leader du championnat, l’OM Ruisseau. Dans le cas où l’équipe sétifienne prendrait la totalité des points mis en jeu, le MBB sera 5è avec 24 unités. De son coté, la JS Azazga trébuche pour la deuxième fois de suite chez elle, en laissant filer deux point face au NRB Teleghma (0-0). C’est là le deuxième nul consécutif pour les banlieusards chez eux et devant leur public, après le partage des points enregistré face à l’USM Sétif durant la 12è journée. La JSA n’a pas réussi à confirmer le carton réalisé en dehors de ses bases lors de la 13è journée face au nouveau club classé lanterne rouge, l’IRBAL en l’occurrence.

Rahib M.

Les résultats

MB Bouira 3- ASB Ghedir 0

USO Amizour 2- ASCO Zouai 0

Hydra AC 3- IRBA Lahdjar 2

FCB Arch 1- IRB Berhoum 1

US Souf 1-MBH Messaoud 0

JS Azazga 0- NRB Teleghma 0