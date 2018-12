Tidjelabine cale, Kherrata à l’affut

Par DDK | Il ya 32 minutes | 21 lecture(s)

Le CM Tidjelabine a été accroché at home par la solide formation de l’US Soummam dans le choc de la journée. Malgré ce semi-échec, le CM Tidjelabine est toujours leader, mais à une seule longueur de son poursuivant immédiat, l’ES Bir Ghbalou, qui a damé le pion à l’Olympique d’El-Kseur. Pour sa part, le Chabab de Kherrata continue sa belle aventure de bons résultats en s’offrant une mince mais précieuse victoire face à une ES Draâ El-Mizan qui n’arrive toujours pas à voir le bout du tunnel. Ce quatrième succès de suite de Kherrata permet aux poulains de Djamel Louahche de réduire l’écart à deux points et de coller au duo de tête. C’est dire que cette journée a été à l’avantage de Kherrata qui pourra préparer la prochaine rencontre dans la sérénité et avec assurance, sachant que les Rouges et Noirs, qui veulent participer au sprint final pour le sacre, sont décidés à jouer crânement leurs chances, malgré la rude concurrence des formations du peloton de tête, constitué jusqu’ici de pas moins de sept équipes. Cela dit, le championnat n’en est encore qu’à sa 12e journée, ce qui revient à dire que d’autres équipes pourront bien émerger et créer la surprise en fin de saison, surtout que l’écart qui sépare toutes les formations du groupe n’est pas énorme. Ainsi, au même titre que les équipes ambitieuses, le Chabab de Kherrata reste à l’affût pour se frayer un chemin parmi tous les prétendants qui aspirent à la réussite finale. Ce qui ne fait qu’accroître le suspense d’une compétition ouverte et indécise. Malin serait, donc, celui qui pronostiquerait le vainqueur dès maintenant. Pour revenir à la 12e journée, le grand bénéficiaire de cette étape, c’est incontestablement l’équipe phare de la cité Remla, l’USM Béjaïa, qui a grignoté une place au classement après avoir réussi à rafler la totalité des points à l’ex-Maillot aux dépens du FC Tamelaht. Avec cette défaite, ce dernier se place à la dernière loge. Dans le ventre mou du classement, le Widad de Bordj Ménaïel n’a pas fait dans le détail face à l’ES Timezrit à laquelle il a infligé une victoire sans bavures qui le place à la 7e marche. Autre nouveau promu, le Racing de Seddouk continue sa belle aventure de bons résultats, en s’offrant une précieuse victoire devant son invité du jour, l’Olympique de Tizi Rached. Un succès qui lui permet de soigner son classement. Pour le choc des mal-classés entre le FC Tadmaït et l’OS Moulediouane, la partie s’est soldée par un nul d’un but partout (1- 1). Enfin, la dernière rencontre de cette 12e journée entre le MC Bouira et JS M’Chedallah s’est jouée hier.

Samy H.

Les résultats

WRB Menaïel 4 - ES Timezit 0

RC Seddouk 2 - O Tizi Rached 0

FC Tamelaht 0 - USM Béjaïa 1

CRB Kherrata 1 - ESDE Mizan 0

CM Tidjelabine 1 - US Soummam 1

ES Bir Ghbalou 2 - OSE Kseur 0

FC Tadmaït 1 - OS Moulediouane 1