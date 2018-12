Par DDK | Il ya 33 minutes | 39 lecture(s)

Devant la grande crise financière qui secoue les clubs des Ligue 1 et 2 Mobilis, la FAF offre aux clubs son assistance pour trouver des sociétés qui les aideront à résoudre leurs problèmes financiers. La FAF, dans un communiqué, s’est adressée aux présidents des clubs et aux présidents de leurs conseils d’administrations, qui souhaiteraient être accompagnés dans leur quête d’investisseurs. Cette opération passera toutefois par une décision d’ouverture du capital approuvée par une AG des clubs, les membres des conseils d’administration de la SSPA, ainsi que l’accord des autorités locales. Lors du point de presse qu’il a animé avant-hier matin au siège de la JSK, le porte-parole du club kabyle, Mouloud Iboud, a abordé cette question. Interrogé si la JSK a reçu une quelconque offre de la part d’entreprise étatique ou privées, Iboud a affirmé : «Pour le moment, on n’a reçu aucune offre d’aucune entreprise étatique ou privée». A la question de savoir si la JSK accepterait une éventuelle offre, Iboud a répondu par l’affirmative, tout en précisant : «Le club accepterait un partenariat avec toute entreprise, à condition néanmoins que celle-ci ait un profil précis et soit capable de réaliser les objectifs du club». Il faut souligner que plusieurs clubs, tels le MCA, la JSS, le CSC et le CRB, sont depuis quelques temps déjà en partenariat avec des entreprises nationales, ce qui leur a permis de respirer financièrement, contrairement a d’autres qui trouvent d’énormes difficultés pour gérer leurs affaires. Et l’on attend maintenant de voir si le président de la SSPA JSK, Cherif Mellal, et les membres du CSA vont procéder à l’ouverture du capital à une société étatique ou privée, sachant que la JSK a plusieurs sponsors cette saison et que d’autres pourraient rallonger la liste dans les semaines, voire les jours, à venir.

M. L.