L’ouverture du capital début janvier

Par DDK | Il ya 32 minutes | 23 lecture(s)

Les supporters du MOB maintiennent la pression sur les dirigeants et les actionnaires du club, les sommant de quitter les commandes et laisser la place à une société publique ou privée qui va investir. Des réunions quotidiennes se poursuivent dans tous les fiefs du MOB, afin de sensibiliser le maximum de supporters et les inciter à adhérer à la cause des initiateurs de ce mouvement, pour réussir la grande marche qu’ils comptent organiser dans les prochains jours. Concernant les actionnaires, ils ont unanimement décidé de quitter le navire MOB, avant le 31 janvier 2019, pour laisser place à une nouvelle société (privée ou étatique) qui viendra prendre les rênes du club des martyrs. «Face aux insultes et aux injures que nous subissons à chaque rencontre, comme ce fut le cas lors du dernier match de coupe face à la formation de Mograne, en dépit de notre qualification, nous avons décidé de nous retirer définitivement des affaires du club, à partir du 31 janvier prochain. Nous nous sommes accordé cette période de grâce, pour assurer la transition et gérer les affaires courantes du club», ont écrit, en substance, les actionnaires, dans un communiqué qui a été rendu public jeudi soir, après une réunion extraordinaire qui les avait regroupés quelques heures plus tôt. Pour avoir plus de précision sur le sens à donner à la démission des actionnaires, nous avons approché le président de la commission de contrôle et actionnaire de la SSPA, Mustapha Bouchebah, qui nous a confié : «S’agissant d’une société par actions, le mot démission n’est pas adéquat. Il s’agira plutôt pour nous de négocier nos actions avec le nouveau preneur. Il ne faut pas oublier qu’au début du mois de janvier prochain, il y aura ouverture du capital. Et si la société qui prendra le club met une grande somme dans le capital, nos actions deviendront insignifiantes et minoritaires». Pour ce qui est de la date butoir du 31 janvier décidée par les actionnaires, l’ex-président du MOB a expliqué : «La date du 31 janvier a été décidée proportionnellement à la fermeture du mercato hivernal qui coïncidera avec le 15 janvier. Donc, on s’est donné le temps nécessaire pour assurer un bon recrutement et préparer tous les détails pour une bonne reprise du championnat, en quelque sorte. C’est le temps nécessaire pour préparer le club au nouveau preneur».

Z. H.