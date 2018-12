Les joueurs réclament leur dû

Par DDK | Il ya 33 minutes | 26 lecture(s)

Les supporters des Vert et Rouge, qui suivent de près l’actualité de leur équipe favorite, commencent à s’inquiéter sérieusement pour son avenir.

Alors que la direction ne cesse d’alerter sur la situation financière difficile que traverse le club phare de la Soummam depuis le début de la saison en cours, cela a fini par avoir raison de la patience des joueurs qui ont interpelé, à leur tour, le premier responsable du club Belkacem Houassi. Ce dernier qui a reçu certains cadres de l’équipe la veille du départ pour Tizi-Ouzou pour disputer un match amical avant-hier contre la JSK et qui s’est soldé par la victoire des Canaris (2 - 0), a usé de tout son savoir-faire pour tenter de les convaincre de prendre une avance sur les trois salaires qu’on leur doit. Ceci non sans leur promettre de leur verser le reste de leur argent dès l’arrivée prochaine des subventions des autorités locales. Il faut dire que cette situation kafkaïenne risque tout simplement de se répercuter encore négativement sur le parcours de l’équipe en championnat et en coupe d’Algérie si les choses n’avancent pas dans le sens souhaité par tous. Même les fervents supporters des Vert et Rouge, qui suivent de près l’actualité de leur équipe favorite, commencent à s’inquiéter sérieusement pour son avenir. En somme, des craintes jugées légitimes car l’on sait tous que les choses seront encore plus compliquées lors de la phase retour du championnat. Par conséquent, la motivation financière jouera incontestablement un rôle primordial pour inciter les joueurs à consentir d’énormes sacrifices sur le terrain dans le seul but de mener leur équipe vers la concrétisation des objectifs assignés, comme notamment le maintien en Ligue 2. Par ailleurs, il convient de rappeler que le wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed, qui a rendu visite dernièrement à l’équipe, a octroyé un chèque de quinze millions de dinars (1,5 milliard de centimes) en guise d’aide financière au club qu’il a remis sur place à la direction de la JSMB pendant que la subvention de l’APC, de l’ordre de vingt cinq millions de dinars (2, 5 milliards de centimes) , est aussi attendue incessamment dans les caisses du club. Autrement dit, ce beau pactole de quatre milliards de centimes servira à éponger les dettes des anciens joueurs et staff technique ayant recouru à la CRL pour faire valoir leurs droits et à assainir en partie la situation actuelle des joueurs de l’équipe. Pour rappel, la JSM Béjaïa qui fait partie des clubs interdits de recrutement par la FAF, en raison de sa dette s’élevant à plus de quinze millions de dinars (1,5 milliard de centimes), n’a enregistré aucune nouvelle arrivée depuis l’ouverture, la semaine écoulée, du Mercato hivernal.

B. Ouari