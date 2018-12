Par DDK | Il ya 32 minutes | 31 lecture(s)

Lors de l’AG du CSA/MOB, nous avons profité de la présence du président du conseil d’administration de la SSPA, Amar Boudiab, pour lui poser certaines questions sur l’actualité du club.

La Dépêche de Kabylie : Qu’en est-il du recrutement après une semaine de l’ouverture officielle du mercato hivernal ?

Amar Boudiab : Pour le moment, on n’a assuré que Boukhanchouche qu’on a recruté sous forme de prêt de la JSK, alors qu’on a contacté plusieurs joueurs avec qui on a négocié des salaires un peu élevés car on n’a pas le choix et on a besoin du renfort. On a les moyens de recruter n’importe quel joueur mais malheureusement, on ne trouve pas les profils qu’on cherche, on attend maintenant les décisions de la CRL de certains joueurs pour voir plus clair.

Et l’avenir du MOB dans tout ça ?

On fera tout pour assurer le maintien et on l’atteindra Inchallah avec l’aide de tout le monde bien-sûr, car je n’accepterais jamais d’être le responsable de la rétrogradation du MOB. On est en train de faire des mains et des pieds pour assurer un bon recrutement et un renforcement de qualité, même si ces joueurs nous reviennent chers car au MOB, il n’y a pas de problème d’argent.

Est-il vrai que la direction du MOB a adressé un courrier à la STH pour prendre le club ?

Effectivement, on a envoyé un courrier consistant et explicatif à la société STH où on a affiché notre volonté et notre souhait que la dite société prenne les rênes du MOB. J’irais moi-même voir les responsables de cette société pour essayer de les convaincre à investir dans notre club.

D’après certaines sources, le MOB a dépensé pas moins de 33 milliards lors de la phase aller. Confirmez-vous ?

Je n’ai pas les chiffres exacts mais ça tourne autour de cette somme qui englobe les dettes de la saison écoulée. On a payé pas moins de 13 milliards pour la CRL afin d’avoir le droit au recrutement sans oublier les fournisseurs qu’on a réglé au dernier centime. Concernant les rentrées d’argent, la STH nous a octroyé 20 milliards de centimes pour une saison complète alors que le montant de Mobilis avoisine les 6 milliards. Donc toutes les sommes d’argent balancées à gauche et à droite sans infondées et fausses.

Les supporters du MOB préparent une grande marche pour demander à la société STH de prendre le club. Un commentaire ?

C’est notre souhait à tous, on aimerait bien qu’une entreprise étatique ou privée prenne les commandes du club et le courrier qu’on a envoyé à la STH va dans ce sens. Je viendrai participer à cette marche des supporters qui j’espère sera sans violence et apolitique.

Propos recueillis par Z. H.