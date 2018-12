Bourouina et Dahmani vainqueurs

Par DDK | Il ya 46 minutes | 62 lecture(s)

La 38e édition du Cross de la Soummam, troisième étape du Challenge national de Cross-country, a été disputée, samedi matin à Béjaïa, en présence de 1 402 athlètes (toutes catégories), dont 453 féminines.

Cette édition, qui a vu la participation de 105 clubs venus de 30 wilayas du pays, a été rehaussée par la présence des autorités locales, à l’image du wali de Béjaïa, du DJS, de plusieurs P/APC de la région, des élus nationaux et locaux et du président de la FAA. Ce 38e challenge a été dominé par l'équipe nationale militaire chez les messieurs et par le NC Bordj Bou Arréridj chez les dames, au moment où les podiums des jeunes catégories ont connu divers vainqueurs. En effet, les deux premières places du podium masculin ont été ravies par Khereddine Bourouina et Abdelhadi Laâmeche, tous les deux sociétaires de l'Equipe nationale militaire, suivis de Hamza Hadjlaoui du CROM Chlef qui a décroché la troisième place, alors que chez les dames, c'est Kenza Dahmani du NC Bordj Bou Arréridj qui a survolé la course devant deux concurrentes de l'AS Protection Civile d'Alger, respectivement Riham Sennani et Malika Benderbal. Dahmani, qui a fêté ses 38 ans le 18 novembre dernier, prouve ainsi que malgré le poids de l'âge, elle reste la maître incontestée du cross féminin, à quelques jours de l'annonce de la liste finale des internationaux algériens qui représenteront les couleurs nationales aux prochains Championnats arabes de cross, prévus le 5 janvier 2019 à Amman, en Jordanie. D'ailleurs, c'est dans ce but que plusieurs membres de la Direction technique nationale (DTN) étaient présents au Cross de la Soummam, notamment Abderrahmane Morceli, Abdelkrim Sadou, Tarik Kessaï et Mourad Abdenouz. «Le Cross de la Soummam sera décisif dans la constitution de la sélection nationale en vue des prochains Championnats arabes, mais les résultats des deux précédents cross, à Djelfa et Biskra, seront également pris en compte par la DTN», a tenu à faire savoir la FAA dans un communiqué. Sur le plan organisationnel, les membres de la FAA, les athlètes et les chefs des délégations se sont dits «satisfaits des conditions d'accueil et d'hébergement à l'occasion du cross de la Soummam». À la fin de chaque course, les cinq premiers de chaque catégorie ont reçu des cadeaux et des chèques dans une très bonne ambiance couronnée par une organisation sans failles des membres de la ligue d’athlétisme de Béjaïa. Signalons que les amoureux de la course se donneront rendez-vous, le 29 décembre prochain, à Bordj Bou Arreridj, avec le challenge «El Mokrani», 4e étape du Challenge national.

Z. H.