Enfin le début du championnat !

Le mouvement de protestation des clubs de Volley-ball s’est essoufflé après le retour de la majorité des clubs à la compétition en prenant part à la troisième journée du championnat Nationale 1 après avoir boycotté les deux premières. Le MB Bejaia qui a accueilli à la salle Amirouche l’OS Tichy, nouveau promu, n’a pas trouvé de difficultés pour s’offrir trois précieux points en gagnant sur le score de 3/0 (25/14, 25/19 et 25/13), une victoire qui va remonter le morale des filles de Halim Henni après un repos forcé de plusieurs mois alors que les filles de l’OST doivent fournir plus d’efforts pour s’adapter au rythme imposer et espérer atteindre l’objectif tracé, à savoir le maintien en division une. Le NC Bejaia n’a pas raté l’occasion de recevoir le WA Tlemcen pour décrocher les trois premiers points de cette nouvelle saison en dominant les Tlemceniennes sur le score de 3/0 (25/19, 25/17 et 25/21), un succès qui permettra aux Bejaouies de bien négocier la suite du championnat. Le derby Bejaoui entre le RCB et l’ASWB et qui s’est joué à la salle Amirouche, a été très disputé de bout en bout et le résultat de 3/0 ne reflète pas le niveau des deux teams car les scores des sets étaient très serrés (25/20, 25/23 et 25/19). Cette victoire permettra aux filles de Mouzaoui de respirer un peu après tous les problèmes vécus par le club au début de saison. Le second derby Bejaoui entre le WAB et le Seddouk VB s’est joué samedi passé à la salle Bleue et est revenu aux filles de la Vallée qui ont dominé les débats dans la majorité du temps en s’offrant une belle victoire sur le score de 3/1 (18/25, 20/25, 25/23 et 15/25) et qui galvanisera les filles du SVB lors des prochaines joutes. Le dernier match de cette journée entre le NRC et le GSP est revenu aux algéroises qui reviennent de leur déplacement à Chlef avec une victoire sur le score de 3/0 (17/25, 22/25 et 17/25).

Les résultats

MB Bejaia 3 - OS Tichy 0

NC Bejaia 3 - WA Tlemcen 0

RC Bejaia 3 - ASW Bejaia 0

WA Bejaia 1 - Seddouk VB 3

NR Chlef 0 - GS Pétroliers 3