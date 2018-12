Victoire de l’USS face au RCB

Par DDK | Il ya 45 minutes | 73 lecture(s)

L’US Sétif s’est imposée face au Rouiba CB (77 - 59), samedi, en clôture de la 7e journée du championnat national de basketball, Nationale 1. Grâce à ce succès, le 3e depuis le début de la saison, l’USS porte son total à 9 unités (9e place) alors que son adversaire du jour pointe à la 14e position (8 pts). Dans les autres rencontres de cette 7e manche, jouées jeudi et vendredi, le NA Hussein Dey et l’IR Bordj Bou Arréridj ont réussi à enchainer avec une 7e victoire de suite en battant respectivement le NB Staouéli (90 - 81) et le GS Pétroliers (77 - 74). Pour sa part, le CRB Dar El Beida s’est incliné chez lui face au WO Boufarik (58 - 69).