L’ES Azeffoun renoue avec la victoire

Revoilà l’ES Azeffoun qui gagne après une série de mauvais résultats. Avant-hier, lors de la réception de l’IR Bir Mourad Raïs pour le compte de la 12e journée de la Régionale 1, les Marins n’ont pas raté l’occasion de s’offrir les trois points du match, en s’imposant sur le score de deux buts à un.

Un succès qui leur permet de reprendre leur place au podium, avec 20 points dans leur compte et à six longueurs du leader, le RC Boumerdès, qui, lui, totalise 26 unités. Avant le baisser du rideau sur la phase aller, les Marins gardent intactes leurs chances de revenir dans la course pour l’accession. La JS Tichy, pour sa part, pointe à la cinquième place avec 17 unités grâce au précieux point ramené de l’extérieur. Ainsi, les Tichois n’ont pas loupé leur sortie en revenant à la maison avec un nul de deux buts partout. Une bonne opération pour cette formation qui continue son ascension.

Contrairement à l’ES Azeffoun et la JS Tichy, les deux autres représentants de la Kabylie dans ce palier, la JS Akbou et le CRB Tizi-Ouzou, sont passés à côté de leur sujet lors de cette 12e journée. Les gars d’Akbou, qui accueillaient le leader, la JS Boumerdès, se sont contentés d’un nul d’un but partout. Certes, la JSA a réussi un grand match, mais elle a raté une occasion d’avancer dans le classement. Le CRB Tizi-Ouzou, quant à lui, est dans la zone rouge. Ce qui complique davantage sa situation c’est sa sortie ratée au stade Oukil Ramdane, contre une bonne équipe de la JS Bordj Ménaïel. Les gars de Bordj Menaïel, soutenus par un nombreux public qui s’est déplacé à Tizi-Ouzou, ont eu le dernier mot avec une victoire logique et sans bavures de 2 à 0. Les Communards de Tizi Ouzou touchent le fond et pointent à l’avant-dernière place, avec seulement 9 unités à leur actif. Pour rappel, l’USM Draâ Ben Khedda était exempte de la journée. Elle compte deux matchs de retard, dont un face à la JS Akbou, demain à Béjaïa, et un autre à Draâ Ben Khedda, face à la JS Tixéraine.

Massi Boufatis

