Le CR Thameur déjà dans le rouge

Par DDK | Il ya 45 minutes | 61 lecture(s)

Rien ne va plus pour le CR Thameur qui commence mal la saison. En effet, après avoir été battu lors de la précédente journée par l’A Guelta Zerga (3 - 1), le CR Thameur n’a pas disputé son match prévu face à l’ESJ Taguedit au stade Bourouba Said. Aussi inimaginable qu’incroyable, l’arbitre n’a pas voulu donner le coup d’envoi de la rencontre après avoir constaté que plusieurs joueurs Thamérois ne disposaient pas de leur «protège tibia». Deuxième victoire de suite en revanche pour l’E Oued Berdi, cette fois-ci devant la formation de Guelta Zerga, l’AGZ, par la plus petites des marges 1 - 0. Une victoire qui lui permet de s’accaparer seul du fauteuil de leader, profitant du semi échec du WR Dirah qui n’a pas fait mieux que de revenir avec le point du match nul (0 - 0) dans son déplacement à Bordj Okhriss face au Affak local. De son côté, l’ASC El Hachimia, après le nul (2 - 2) lors de la précédente journée face à l’ABO, enchaîne avec un deuxième match nul d’affilé (2 - 2) concédé à domicile face au CR Bordj Okhriss.

M’hena A

Les résultats

ASC Hachimia 2 - CRB Okhris 2

AB Okhriss 0 - WR Dirah 0

EO Berdi 1 - AG Zerga 0

CR Thameur - ESJ Taguedit (Non joué)