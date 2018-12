Timizart, Aït Bouadou et l’O Nath Yirathen font sensation

Par DDK | Il ya 45 minutes | 62 lecture(s)

Les 16es de finale de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou ont été marquées par trois grosses surprises, à savoir l’élimination du DC Boghni, du RC Betrouna et de l’O Taourirt Mokrane. En effet, les Montagnards ont été évincés par l’US Timizart, les Banlieusards de Tizi-Ouzou ont subi les foudres de l’AS Aït Bouadou et les gars du plus grand village de l’ex-Fort national se sont éclipsés devant leurs voisins de l’O Nath Yirathen. Trois formations qui évoluent en division inferieure et qui se sont offert trois sociétaires du championnat Honneur. Une performance qui dénote encore une fois qu’en coupe, il n’y a pas de grandes ou de petites équipes. L’autre surprise des 16es de finale, c’est la qualification de la lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun, qui est allée renverser la JSC Ouacifs chez elle et devant son public. Le CA Fréha, lui, n’est pas allé avec le dos de la cuillère avec lAït Yahia Union Sport auquel il infligé une humiliation. Pour sa part, l’AC Yakouren a longtemps peiné devant la JS Tala Tegana avant de l’emporter de justesse dans la série des tirs au but. De son côté, le chef de file de la division Honneur, la JS Boukhalfa, s’est offert le KC Taguemount Azouz au stade Oukil Ramdane, en s’imposant 2 - 1 dans les prolongations. Le match dans son temps réglementaire s’est achevé sur un score de parité d’un but à un. Dans les autres matchs de cette étape, le FC Ouadhias a décroche la qualif’ aux dépens de l’O Tizi Gheniff, le HC Azazga a pris le dessus sur la JS Tadmaït et l’OC Makouda est allée chercher le billet chez le leader du groupe B de la Pré-honneur. Le RC Imazighen qui se déplaçait chez l’US Ikhelouiene s’est qualifié, en s’imposant par la plus petite des marges. Le FC Betrouna, qui affrontait l’US Tirmitine au stade de Draâ Ben Khedda, a décroché le droit de poursuivre son aventure en dame coupe. Le FC Aït Zaïm n’a pas eu trop de mal à l’emporter devant son hôte, la JS Tala Mansour, et l’Olympique de Makouda a réussi l’essentiel devant l’ES Aït Ouanèche. Une victoire par la plus petite des marges mais suffisante pour les jeunots de Makouda pour jouer les 8es de finale. En revanche, la JS Aït Yahia Moussa qui se déplaçait à Tikobaïne s’est inclinée par un but à zéro devant la formation locale le CS Djebla Ouaguenoun. Enfin, l’US Sidi Belloua, qui devrait affronter l’US Mizrana, n’a pas joué en raison de l’absence des locaux. Une absence synonyme d’un forfait qui permet aux jeunots de Redjaouna de s’offrir le billet. Les qualifiés pour les 16es de finales sont donc : la JS Boukhalfa, le HC Azazga, le FC Ouadhias, l’AC Yakouren, l’OC Makouda, l’US Timizart, le RC Imazighen, l’AS Aït Bouadou, l’O Nath Yirathen, le CA Fréha, l’ASC Ouaguenoun, le CS Djebla Ouaguenoun, l’O Makouda, le FC Aït Zaïm, le FC Betrouna et l’US Sidi Belloua.

Z. L.

Les résultats

JS Boukhalfa 2 - KCT Azouz 1

JS Tadmaït 1 - HC Azazga 3

FC Ouadhias 2 - OT Gheniff 0

JST Tegana 1-ACYakouren 1 (ACY aux Tab 4 - 3)

UST Athmane 0 - OC Makouda 2

US Timizart 2 - DC Boghni 0

US Ikhelouiène 0 - RC Imazighen 1

AS Ait Bouadou 4 - RC Betrouna 1

JSC Ouacifs 0 - ASC Ouaguenoun 1

OT Mokrane 1-ONYirathen 1 (ONY aux Tab 4 - 3)

CA Fréha 7 - Aït Yahia US 1

CS Djebla 0- JSAY Moussa 0 (CSDO aux Tab 4 - 2)

ES Aït Ouanèche 0 - O Makouda 1

FC Aït Zaïm 4 - JS Tala Mansour 0

US Tirmitine 0 - FC Betrouna 1

US Mizrana - US Sidi Belloua (MNJ)