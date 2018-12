La JS Melbou et le RC Ighil Ali mettent le turbo

Par DDK | Il ya 45 minutes | 59 lecture(s)

La dixième et avant-dernière journée de la phase aller de la division pré-honneur de Béjaïa a été marquée par un festival offensif de 23 buts inscrits. Le score le plus lourd est l’œuvre de la JS Melbou, leader du groupe, qui s’est baladée face à l’US Sidi-Ayad en lui infligeant une raclée (8 - 0). Un score qui confirme de manière éclatante la bonne santé de la JSM qui se pose en candidat incontournable à l’accession. Ainsi, les poulains de Toufik Benmokhtar ont réalisé une bonne opération puisqu’ils conservent leur place de leader et maintiennent l’écart de deux points sur leur dauphin, la JS Djermouna, qui a réussi à revenir d’Ighzer Amokrane avec la totalité des points après son succès face au WRB Ouzellaguen. L’autre bonne affaire est à mettre à l’actif du RC Ighil Ali qui a, lui aussi, cartonné en remportant une victoire nette et sans bavure devant le CSA/Tizi Tifra (6 - 1). Pour sa part, la JS Tameridjet, battue la semaine passée, s’est rachetée en infligeant une autre défaite au voisin l’ES Tizi Wer à la lanterne rouge, tandis que le derby du round entre l’IRB BouHamza et le FE Tazmalt s’est soldé par un nul de parité d’un but partout (1 - 1). Enfin, l’Olympique de Tazmalt a, de son côté, concédé le point du match nul devant une accrocheuse équipe de la JS Béjaïa.

Samy. H

Les résultats

RC Ighil Ali 6 - CSA Tizi Tifra 1

JS Tameridjet 2 - ES Tizi Wer 0

IRB Bouhamza 1 - FE Tazmalt 1

WRB Ouzellaguen 1 - JS Djermouna 3

JS Melbou 8 - US Sidi-Ayad 0

OS Tazmalt 0 - JS Béjaïa 0