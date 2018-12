L’Olympique Akbou creuse l’écart

Par DDK | Il ya 45 minutes | 61 lecture(s)

Décidément, au fil des journées, l’Olympique Akbou est en train de marquer les esprits. Leader incontesté de ce groupe de la division honneur de Béjaïa, les camarades de Samy Nait Slimane ont aligné, samedi, leur onzième victoire d'affilées en autant de matchs joués. Cette fois, c'est l’ARB Barbacha qui en a fait les frais au stade d’Ighzer Amokrane, avec deux réalisations signées Lardjene et Ait Yekhlef. Dirigé par l’entraîneur Kamel Bouzit, l’équipe chère à Karim Takka n’entend pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant plus qu’elle bénéficie d’excellentes conditions de travail grâce à la disponibilité des dirigeants qui ne ménagent pas leurs efforts au service du club. Tous les ingrédients semblent réunis pour faire de cette saison celle du grand retour en Régionale 2, palier qu’ils ont quitté en 2016. Ainsi, le leauder, l’Olympique Akbou, s’envole et creuse l’écart avec sept points d'avance sur son nouveau poursuivant, le CRB Souk El Tenine. Les Bleu et Blanc d’Akbou sont bien partis pour terminer la phase aller en roue libre. Par ailleurs, la JSB Amizour a complètement raté sa sortie à Aït R’Zine, où il a subi son premier revers de la saison. Une contre-performance qui lui coûte sa seconde place au classement général, occupée désormais par la formation de Souk El-Tenine, qui a assuré l'essentiel devant le club voisin du CRB Aokas, alors que Gouraya de Béjaïa qui s’est difficilement imposé devant la JS Ighil Ouazoug, maintient sa dynamique de succès et continue d’exercer la pression aux basques des meneurs de peloton. Au milieu du tableau, on notera la bonne affaire du NC Béjaïa qui s'est rassuré dans son derby aux dépens du CS Protection Civile. L’AS Taassast a, pour sa part, concédé le point du match nul devant l’Olympique Feraoun (2 - 2). Enfin, en bas du tableau, le SRB Tazmalt et le SS Sidi-Aïch se sont neutralisés 0 à 0.

S. H.

Les résultats

CSP Civile 0 - NC Béjaïa 2

CRBSE Tenine 1 - CRB Aokas 0

CRBA R’Zine 1 - JSB Amizour 0

JSI Ouazoug 0 - G Béjaïa 1

O Akbou 2 - ARB Barbacha 0

AS Taassast 2 - O Feraoun 2

SRB Tazmalt 0 - SS Sidi-Aïch 0

Exempt : O M’Cisna