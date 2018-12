L’US Béni Douala termine deuxième

Par DDK | Il ya 44 minutes | 78 lecture(s)

L’US Béni Doula reste sur sa lancée en championnat, après sa brillante qualification aux 16es de finale de la coupe d’Algérie face à l’ICS Tlemcen. Les poulains de Bacha ont réussi à confirmer leur regain de forme en réussissant une éclatante victoire, avant-hier dernier après-midi, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, face au NARB Reghaia. Ce match comptant pour la 15e et dernière journée de la phase aller de la DNA fut une occasion pour les camarades de Azzaz de refaire surface après la déroute au stade Smail Makhlouf face au RC Arba sur le score de deux buts à zéro. Les Ath Douala ont réussi à arracher une victoire sur le score sans appel de 3 à 0. La première mi-temps s’est achevée sur le résultat d’un but à zéro, avant que l’équipe ne rajoute 2 buts en seconde mi-temps. Un doublé du buteur Bekbouka et un but de Benyettou qui ont donc permis à l’US Béni Douala de terminer cette phase aller de la division nationale amateur, groupe centre, à la deuxième place avec trois points de retard sur le leader, l’ES Ben Aknoun, qui s’est imposé 1 à 0 devant le RC Arba qui a dégringolé à la 3e place. L’US Béni Douala ne perd pas espoir d’accéder en ligue 2 Mobilis. Les joueurs ne veulent pas rater cette troisième saison en DNA et croient dur comme fer en leur belle étoile. Pour les autres matchs de la journée, le WA Boufarik a été accroché par l’IB Lakhdaria 1 à 1, et c’est le cas pour l’ESM Kolea qui a fait match nul contre le CR Béni Thour. L’IB Khemis El Khechna et l’AR Ouargla ont gagné sur le score d’un but à zéro contre, respectivement, le RC Boumerdès et la JS Hai Djabel. Enfin, les deux derniers matchs de la journée sont prévus, demain, avec au programme NRB Touggourt – CRB Ain Oussera et WR M’sila – NT Souf. Les chances de l’US Béni Douala restent intactes, surtout que les concurrents directs, l’ES Ben Aknoun et le RC Arbâa, seront en déplacement lors de la phase retour, à Tizi Ouzou. Un avantage de taille pour les poulains de Bacha pour s’offrir le titre de champion et accéder en Ligue 2 Mobilis.

Massi Boufatis

Les résultats

WA Boufarik 1 - IB Lakhdaria 1

ESM Kolea 1 - CRB Thour 1

USB Douala 3 - NARB Réghaia 0

ES Ben Aknoun 1 - RC Arbâa 0

IBKE Khechna 1 - RC Boumerdès 0

AR Ouargla 1 - JS H Djabel 0