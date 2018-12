«On jouera les premiers rôles»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 74 lecture(s)

Le MB Bouira poursuit sa série de bons résultats et occupe toujours la cinquième place de l’Inter-régions avec 24 points à sept points du leader, l’OM Ruisseau. Ainsi, le Mouloudia a écrasé, vendredi dernier, son homologue de l’AS Bordj Ghedir sur le score net de 3 buts à 0, buts inscrits en seconde mi-temps par l’intermédiaire de Boukhelf, Taleb et Mazouni. «Nous avons motivé les joueurs en leur promettant une prime en cas de victoire, une prime octroyée par nos propres moyens», précisera le président de la section football, Ali Boukharouba. À noter que le club devra voir ses caisses renflouées dans les jours à venir suite à l’octroi par l’APC de Bouira d’une subvention de sept millions de dinars. «Une véritable bouffée d’oxygène pour le club. Cette somme va nous permettre de régler une partie des dettes, des fournisseurs (transport et restauration), ainsi que les indemnités des joueurs», dira encore Boukharouba. À propos de la fin de la phase aller, le MB Bouira se rendra à Sétif pour croiser le fer avec l’USMS locale. «On fera tout pour terminer cette première phase avec un bon classement», ajoutera notre interlocuteur. Concernant le mercato hivernal, le MBB qui a déjà libéré l’attaquant Tama qui a rejoint l’US Souf, a recruté Ouznadji, désormais ex-joueur de l’OM Ruisseau. «On recrutera au moins un autre attaquant», a laissé entendre le président de section football du Mouloudia. Pour ce qui est de la phase retour, Boukharouba reste optimiste : «Nous n’avons pas l’intention de baisser les bras, malgré que nous avons ce sentiment d’avoir été abandonné par tout le monde y compris des autorités locales. On profitera de cette pose hivernale pour faire le point et le bilan de la phase aller, afin d’aborder la phase retour avec de meilleures prédispositions. On jouera à fond nos chances pour les premiers rôles», conclut-il.

M’hena A.