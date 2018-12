Benchaira et Belgherbi Canaris

Par DDK | Il ya 1 heure | 212 lecture(s)

La JS Kabylie a enregistré hier l’arrivée de deux nouveaux joueurs, à savoir le milieu offensif de l’ASAM, Mohamed Benchaira, et l’attaquant de la JSMB Wahid Belgherbi.

Ayant tout conclu avec les responsables de la JSK, Benchaira et Belgherbi ont signé officiellement leurs contrats, respectivement de trois ans et demie et deux ans, hier en début de soirée au siège de la JSK à Tizi Ouzou, après avoir récupéré leurs lettres de libération des directions de leurs désormais ex-clubs. Ainsi donc la JSK tient à sa deuxième et troisième recrue hivernale, après le milieu de terrain de l’US Biskra, Mohamed Amine Kabari. A la recherche d’un attaquant pour renforcer la ligne offensive de l’équipe en prévision de cette deuxième moitié du championnat, la direction de la JSK a pris attache avec l’avant centre de la JSMB, Wahid Belgherbi 29 ans qui n’a pas hésité à accepter l’offre en se rendant hier après-midi pour signer à la JSK lui qui n’a pas trouvé de difficultés pour avoir sa lettre de libération auprès de la direction de la JSMB. En effet, n’ayant pas perçu son salaire depuis plusieurs mois, l’ex attaquant de l’USB a fini par récupérer ses papiers et rejoindre la JSK lui qui était sur le point de signer avec les Canaris lors du mercato estival avant que les dirigeants de la JSMB ne réussirent à le convaincre de rester. Concernant Benchaira, la direction de la JSK a fini par trouver un accord avec son homologue de l’ASAM pour la libération du joueur de 26 ans. Il faut dire aussi que si l’ASAM a libéré Benchaira au profit de la JSK c’est parce que le club d’Oum El Bouaghi a déjà fait signer deux nouveaux attaquants en ce mercato hivernal. Il s’agit de l’avant centre de l’USMA, Mahious recruté sous forme de prêt et du jeune attaquant ghanéen Bernard Arthur qui a signé pour deux saisons et demie au profit de l’ASAM. Joint hier en début d’après-midi, le désormais ex-attaquant de l’ASAM, Benchaira nous a confirmé la nouvelle de son transfert à la JSK : «Au moment où je vous parle, je suis encore à Batna. Je rallierai la ville de Tizi Ouzou dès ce soir pour officialiser mon entrée à la JSK», dira le joueur. Interrogé sur sa lettre de libération de l’ASAM, le milieu de terrain nous dira : «Ma lettre de libération, c’est mon manager qui s’en occupe. Il la récupérera d’un moment à un autre et nous viendrons ensemble à Tizi Ouzou». Concernant les raisons qui l’ont motivé à rejoindre la JSK, Mohamed Benchaira confiera : «La JSK est un grand club où ont évolué plusieurs joueurs que je connais, comme Benbot, Boukhanchouche et Hamza Ziad qui m’ont tous encouragé à rejoindre la JSK. Le projet de la JSK m’intéresse. D’ailleurs, je n’ai pas tardé à trouver un terrain d’entente avec les responsables kabyles. J’ai eu d’autres propositions d’autres clubs, comme le MCA et le CABBA qui me voulaient aussi, mais j’ai choisi la JSK. Inchallah, j’apporterai un plus à l’équipe». Pouvant jouer comme milieu récupérateur, relieur et derrière les attaquants, Benchaira pourra en effet apporter beaucoup d’aide à la JSK. Les responsables kabyles comptent beaucoup sur cette nouvelle recrue pour la seconde manche du championnat. Après l’élimination en coupe face à la modeste équipe de l’ARB Ghriss, les dirigeants de la JSK misent désormais sur le championnat. A propos de Kabari première recrue hivernale de la JSK en provenance de l’US Biskra, le coach adjoint des Canaris Mourad Karouf ne semble pas encore convaincu par les qualités de ce milieu de terrain que le staff technique kabyle a vu à l’œuvre lors du match amical disputé vendredi dernier contre la JSMB. « Kabari n’a joué que 45 minutes, il vient juste de reprendre. C’est d’ailleurs pour cela que je crois qu’il a eu des difficultés sur le plan physique, il souffrait de quelques bobos à la mi-temps. Sur le plan technique, il a montré de bonnes choses, mais physiquement, il n’est pas encore au top. Nous espérons que d’ici la reprise de la compétition le 5 janvier, il se sentira mieux, sinon nous serons obligés de passer à autre chose, car nous avons besoin de joueurs qui apportent un plus à l’équipe » a indiqué en effet Karouf dans une déclaration su site de la JSK.

M. L.