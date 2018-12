L’ASAM en ligne de mire

Par DDK | Il ya 45 minutes | 75 lecture(s)

Pas de répit pour les camarades de Karim Baitèche qui ont repris, au lendemain de leur joute amicale disputée et perdue vendredi dernier contre la JSK (2-0), le chemin des entraînements, sous la houlette du staff technique. L’objectif est la préparation du déplacement qui les mènera à Batna pour y affronter l’AS Aïn M’Lila, dans le cadre des 16es de finale de la coupe d’Algérie. Le coach en chef Moes Bouakaz, qui avait soumis ses poulains à une cadence de travail soutenue durant la semaine écoulée, a décidé de diminuer le rythme pour les quelques jours qui les séparent du rendez-vous de Dame coupe. Les joueurs ont en effet beaucoup travaillé, notamment l’aspect physique, et cela s’est répercuté sur leur rendement face aux Canaris. Néanmoins, et malgré la défaite, ce test a beaucoup servi le staff technique béjaoui qui a fait appel aux jeunes du cru, à l’instar du portier Morsi, Adrar, Hachemi, Boughanem et Zamoum qui ont tous fait bonne figure devant leurs homologues de la JSK. Toutefois, bien des choses restent à parfaire, notamment les automatismes du groupe, car les Béjaouis ont également perdu, en amical, contre l’Olympique d’Akbou. L’équipe a donc du pain sur la planche en perspective de leur empoignade avec l’ASAM, un adversaire évoluant au palier supérieur. Le seul hic est que l’entraîneur franco-tunisien devra faire sans les services de deux éléments clés dans l’équipe, toujours aux soins, à savoir le capitaine Kamel Belmessaoud et l’attaquant Réda Bensayah. Evoquant la préparation de l’équipe et le rendez-vous du weekend prochain contre l’ASAM, l’auteur de l’un des deux buts contre la JSM Skikda (2-1) ayant qualifié la JSMB aux 16es de finale, Zoheir Benayache, a déclaré : «L’ambiance est excellente au sein du groupe. Tout le monde fait de son mieux pour bien préparer le match de l’ASAM où nous nous mesurerons à une équipe de Ligue 1. Nous savons que notre mission ne sera pas aisée, mais nous irons chez notre adversaire avec la ferme détermination à défendre nos chances de qualification pour continuer notre aventure dans cette épreuve populaire».

B Ouari.