L’AGE du CSA aujourd’hui à 17h00

Par DDK | Il ya 44 minutes | 74 lecture(s)

Après son report, jeudi dernier, le président du MOB, Arab Bennai, en concertation avec les membres du bureau et la DJS de Béjaïa, a programmé la dernière assemblée générale extraordinaire du CSA pour aujourd’hui à 17h00, au salon d’honneur du stade Opow de Béjaia. D’après certaines sources, le président du CSA voulait supprimer de l’ordre du jour le point concernant la présentation du bilan financier du premier semestre 2018, mais la DJS a refusé, expliquant que le but principal de l’AG est le bilan financier que l’ex-président, Mustapha Rezki, devra présenter à l’assistance. En plus de ce point et celui relatif au règlement intérieur, un autre point a été ajouté à l’ordre du jour, après les derniers évènements portant l’avenir du professionnalisme en Algérie. Il s’agit des 33% des actions que les CSA doivent avoir dans le capital de la SSPA. Un sujet très important, car pour le moment le CSA/ MOB ne dispose que de 8% du capital actuel de la SSPA qui est évalué à 2 milliards de centimes. Concernant le recrutement lors de ce mercato hivernal, les dirigeants du MOB attendent toujours la décision de la CRL concernant trois joueurs de l’USM Bel Abbès, à savoir Zouari, Khali et Legraa, avec lesquels les dirigeants du MOB ont tout conclu. Pour ce qui est du match de coupe contre l’USMH, qui aura lieu le week-end prochain au stade du premier novembre d’El Harrach, le groupe poursuit sa préparation sous la houlette du coach Madoui avec le retour de certains blessés à l’image de Bouledieb, Naas, Bencherif et Herida. Quant à Dehar et Amokrane, ils sont toujours convalescents. La direction du MOB veut jouer la carte de la motivation, en promettant une forte prime en cas de qualification aux 8es de finale. L’objectif est de rééditer l’exploit de 2015 où les Crabes avaient décroché leur seul titre national face au RC Arbaâ.

Z. H.