«Ce n’est pas la pâte qui manque...»

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Le coach des U17 de la JS Akbou, Amar Hafsi, affirme dans cet entretien que son objectif est de former des jeunes capables de défendre les couleurs de l’équipe première à l’avenir.

La Dépêche de Kabylie : Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Amar Hafsi ?

Amar Hafsi : Ancien joueur des petites catégories des deux clubs de la ville d’Akbou, l’OA et la JSA. J’ai 26 ans et j’ai un diplôme de licence en STAPS, équivalent FAF 3. Cela fait quatre mois déjà depuis que je suis entraîneur des U17 de la JSA. Une catégorie importante dans la vie d’un club, d’autant plus qu’elle permet de former des joueurs d’avenir et les mettre à la disposition de l’équipe fanion.

Si la direction vous a confié la barre technique des U17, c’est qu’elle voit en vous celui qui peut former desjeunes comme il faut…

Effectivement, il faut dire que le fait de me confier cette catégorie c’est déjà un bon point pour moi. Je ne remercierais pas assez le président ainsi que tous les dirigeants du club qui ont mis toute leur confiance en moi et j'espère que je ne vais pas les décevoir. En tous les cas, j’ai accepté cette mission car je sais que je pourrais être utile pour cette catégorie.

Comment jugez-vous les résultats et le parcours de vos jeunes ?

Je dirais qu’il est positif, avec sept victoires en autant de rencontres. Les jeunes répondaient comme il faut sur le terrain et on est restés donc avec cette série de sept matchs sans défaite. Malgré cela, j’avoue que les résultats ne sont pas mon objectif dans l’immédiat. Ce qui compte pour moi c'est de former un groupe solide sur tous les plans. Nous avons des jeunes plein de qualités, que ce soit sur le plan technique ou même disciplinaire. Des jeunes talentueux et chacun d’eux a ses qualités et ses compétences et c'est ça le point fort de notre groupe. Ce qui nous manque par contre en ce moment c’est le terrain pour les entraînements.

Un mot pour terminer…

Je dirais que le métier d’entraîneur est difficile et que de par cette noble mission d’être à la tête de la barre technique d’une catégorie, on doit tout faire pour alimenter la catégorie séniors avec des éléments capables de donner un plus et de hisser haut les couleurs de l’équipe première de la JS Akbou. Entretien

Réalisé par Rahib Medhouche