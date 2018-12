Le MC Béjaïa et le FC Akbou au coude-à-coude

Par DDK | Il ya 1 heure | 62 lecture(s)

La sixième journée du championnat national de Futsal, niveau 1, jouée le week-end passé, a confirmé la suprématie des deux clubs béjaouis, le MC Béjaïa et le FC Akbou, qui ont décroché leur sixième victoire de suite pour autant de matchs joués dans leurs groupes respectifs. Dans le groupe A, le MCB n’a pas trouvé de difficultés pour venir à bout de son voisin, le FCB, en gagnant sur le score fleuve de 6 à 0, un résultat qui démontre la domination des gars de Tarik Benali devant les jeunes du FCB qui manquaient d’expérience après la politique de rajeunissement des dirigeants. Les joueurs du MCB poursuivent leur ascension en dominant le groupe avec six victoires pour autant de matchs. Dans le même groupe, l’entente de Béjaïa (EnSB), a vu son match contre Ouargla renvoyé à une date ultérieure. Après ces résultats, le MCB occupe la première place avec 18 points au compteur, le FCB à la cinquième place avec 4 unités, alors que l’entente ferme la marche avec zéro point. Dans le groupe B, le FC Akbou a assuré l’essentiel devant le FS Médéa en gagnant sur le score de 5 à 2 et alignant par la même occasion une sixième victoire de suite. Malgré la résistance des joueurs du FSM qui étaient accrocheurs sur le terrain, les Akbouciens n’ont pas douté et ont imposé leur jeu habituel qui leur a permis d’empocher trois précieux points. L’étoile de Béjaïa continue de manger son pain noir en concédant une lourde défaite à domicile devant le MHS Oran sur le score de 8 à 3, une situation qui devient de plus en plus inquiétante pour les Béjaouis qui n’ont récolté aucun point depuis le début de saison. Le second club d’Akbou, l’ASSA, a vu son match devant FK El Hirane reporté à une date ultérieure. Suite à ces résultats, le FCA occupe la première place avec 18 points, alors que l’ASSA et l’EtSB ferment la marche avec zéro point au compteur.

Z. H.