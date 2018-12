Enfin l’entame de la compétition !

Par DDK | Il ya 1 heure | 59 lecture(s)

Après une saison et demie de blocage, le championnat de wilaya de Bouira de handball reprend enfin du service. Compte tenu de divers problèmes, notamment celui inhérent aux frais d’engagement et autres moyens de gestion de la saison des clubs de handball, plusieurs parmi eux n’ont pas pu s’affilier à la ligue de handball. Ainsi, ce sont les écoles (U 13) qui ont ouvert le bal avec le déroulement d’un chalenge au niveau de la salle des sports de Ain Bessam, qui a vu la participation de cinq équipes, à savoir le AAB (Amel Ain Bessam), l’OSG (Olympique Sour Ghozlane), le GSSG (Groupement Sportif de Sour Ghozlane), la JS Chorfa et l’AS Thiliouine (Haïzer). Un second challenge de la catégorie des U19 est prévu aujourd’hui, mardi, à Chorfa avec la participation de quatre équipes, à savoir la JS Chorfa, l’A Ain Bessam, l’OSG et le GSSG. Suite au nombre réduit des équipes engagées, la ligue a décidé d’octroyer l’organisation des challenges à tour de rôle pour chacune des équipes. Vendredi prochain, ce sera le coup d’envoi du championnat des catégories U12 et U14 filles, alors que les U15 et U17 garçons débuteront leur championnat le lendemain, samedi. Par ailleurs, il est à noter la disqualification du tour zonal de la coupe d’Algérie des filles de l’AS Bent Lakhdaria des U16, battues par leurs homologues de l’US Akbou sur le score de 24 à 14, ainsi que la défaite du deuxième représentant de la petite balle de Bouira, le GSSG (Groupement Sportif de Sour Ghozlane), devant une autre équipe d’Akbou, le RC Akbou, sur le score de 18 à 14. Samedi prochain, il y aura l’entrée en lice des équipes du GSSG et l’OSG U 19 et l’OSG (Olympique Sour Ghozlane) des U17.

M’hena A