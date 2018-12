JS Akbou - USMDB Khedda, un match à six points

Par DDK | Il ya 1 heure | 56 lecture(s)

Les yeux seront braqués cet après-midi sur le stade d'Ouzellaguen qui abritera un duel entre la JS Akbou et l'USM Draâ Ben Khedda, dans le cadre de la mise à jour de la 8e journée. Un match de retard que les deux équipes veulent remporter. En effet, aussi bien les «Akbouciens» que les «Débékois» tenteront de s’imposer pour en sortir victorieux. Les Ciel et Blanc comptent revenir de Béjaïa avec les trois points pour se hisser en haut du tableau, mais les Akbouciens, qui ne l’entendront pas de cette oreille, les attendront de pied ferme, étant eux aussi déterminés à s'offrir la victoire et aller de l'avant. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 14h. La Ligue régionale a désigné l'arbitre Chabouni pour officier le match. Il sera assisté par les deux arbitres Achour et Guerroumi. Pour rappel, un autre match est prévu cet après-midi et opposera le WA Rouiba à l'ESM Boudouaou.

M. B.