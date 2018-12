La JS Saoura entre dans l’Histoire

Par DDK | Il ya 1 heure | 56 lecture(s)

Pour la première fois de son histoire, la JS Saoura est en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.

La JSS a réussi à passer au tour suivant en dépit de la défaite enregistrée face à l’IR Tanger (1-0), lors de la manche retour des 16es de finale jouée dimanche à Tanger (Maroc). Ils seront deux à représenter l’Algérie en phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions continentales. En effet, la JS Saoura a imité le CS Constantine, premier à valider son billet pour la suite des évènements. Les Sanafir ont validé leur qualification, samedi, en terre ougandaise après avoir dominé la formation de Vipers (0-2). La JS Saoura tient sa revanche, près avoir échoué à ce même stade de la compétition, la saison dernière. Les gars du Sud ont réussi à écrire une nouvelle page de l’histoire de leur équipe en passant le cap des 16es de finale. Une qualification acquise, en grande partie, grâce à la belle victoire (2-0) arrachée lors de la première manche. Pour cette manche retour de ce derby maghrébin, la tâche des protégés de Nabil Neghiz était de conserver l’avance des deux buts scorés à Bechar. Une mission que les Sudistes ont accompli avec brio face à un adversaire très coriace. La JS Saoura doit rendre un vibrant hommage à son gardien de but, Abderraouf Natèche, qui a joué un grand rôle dans la performance réalisée par la JSS. Le portier de la formation du Sud algérien a été, à lui seul, un rempart infranchissable face aux attaquants adverses. Visiblement dans un grand jour, l’ancien keeper du MCO a réussi à annihiler toutes les tentatives de l’IRT, notamment en première période. Toutefois, Natèche a failli payer très cher son unique faute de la partie, en étant responsable de l’ouverture du score de l’IRT, intervenue au tout début de seconde période. Profitant d’une sortie hasardeuse du gardien algérien, El Ouadi s’est joué de ce dernier pour ensuite planter l’unique but de la partie (47’). Réduit à dix après l’expulsion de Bouchiba (75’), les camarades de Khoualed ont réussi à tenir bon jusqu'au coup de siflet final.

Les 16 clubs qualifiés connus



Les 16es de finale de la Ligue des champions africaine se sont achevés, dimanche, avec le déroulement des matchs retour restants qui ont donné lieu à la qualification des derniers clubs pour la phase de groupes, portant le total à 16 qualifiés. Outre le tenant du titre, l’Espérance Tunis, qui entrera en lice directement lors du prochain tour, plusieurs nouveaux venus ont pris rendez-vous avec les poules, à l'image des équipes algériennes de la JS Saoura et du CS Constantine, qui se sont qualifiées avec brio devant l'IR Tanger (Maroc) et Vipers SC (Ouganda). Seront aussi en compétition Al Ahly (Egypte), TP Mazembe (RD Congo), WA Casablanca (Maroc), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Vita Club (RD Congo), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Al Ismaïly (Egypte), Lobi Stars (Nigeria), Simba (Tanzanie), FC Platinum (Zimbabwe), Horoya (Guinée), Club Africain (Tunisie) et ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire). Le tirage au sort sera effectué vendredi prochain au Caire et les seize clubs qualifiés seront répartis en quatre groupes de quatre.