Maamar Youcef première recrue

Par DDK | Il ya 1 heure

Après un long suspense, le Mercato hivernal a été officiellement lancé, dans la matinée d’hier, du côté des Vert et Rouge de la JSMB qui ont enregistré, à l’occasion, l’arrivée de leur première recrue, à savoir l’ex- axial du Widad Tlemcen, Maamar Youcef. En effet, ce dernier qui a tout conclu la veille avec le président de la JSMB, Belkacem Houassi, sur les modalités de son transfert cet hiver à la JSMB, a apposé sa signature sur le fameux contrat le liant désormais avec le club pour une saison et demie. Ainsi donc, Maamar Youcef qui avait déjà réalisé en 2016 une saison honorable chez le club voisin du MOB, revient à nouveau du côté de la capitale des Hammadites avec l’espoir de répondre, cette fois, aux attentes de la famille de la JSMB pour consolider le compartiment défensif de l’équipe qui a montré beaucoup d’insuffisances lors de la phase aller du championnat (15 buts encaissés). Dans ce même ordre d’idées et selon une source fiable, les dirigeants du club seraient aussi sur les traces de l’attaquant du DRBT, Hichem Mokhtar, qui aurait été recommandé par le coach en chef, Moes Bouakaz, pour renforcer le front de l’attaque. À ce sujet, il convient de rappeler également que le recrutement d’un milieu de terrain expérimenté figure parmi les priorités des dirigeants du club pour combler le récent départ de Djeribia vers l’USMH, avant de clore cette opération. D’autre part, le club phare de la Soummam a enregistré, avant-hier, le départ d’un troisième élément cet hiver. Il s’agit de l’attaquant Wahid Belgherbi qui a opté pour la JSK, après être annoncé dans un premier temps du côté du CR Belouizdad. L’enfant de Tlemcen qui avait déclaré récemment ne plus pouvoir apporter un plus à l’équipe, s’ajoute ainsi à la liste des libérés aux côtés de Badreddine El Bahi et Abdelhakim Djeribia.

B. Ouari