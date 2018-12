«Le match face au Qatar sera un très bon test»

Par DDK | Il ya 1 heure | 53 lecture(s)

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi qualifie de «très bon test» le match amical prévu jeudi prochain à Doha face au Qatar (13h, algériennes), estimant que ce rendez-vous constituait «une bonne opportunité» pour les joueurs de cru de «démontrer leurs qualités». «Le Qatar est en train de préparer la Coupe d’Asie des nations, ils sont sur une série de très bons matchs. C’est une équipe de qualité. Ca va être un très bon test pour nos joueurs, une bonne opportunité de pouvoir démontrer leurs qualités, et une opportunité pour moi aussi de voir à ce niveau ce qu’ils sont capables de faire», a indiqué Belmadi dans un entretien vidéo diffusé samedi en fin de soirée sur le site officiel de la fédération algérienne (FAF). En vue de cette première rencontre avec l'équipe A', composée de joueurs locaux, Belmadi a retenu 18 joueurs dont deux évoluant à l'étranger : l’attaquant Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar) et le milieu offensif Youcef Belaïli (ES Tunis/ Tunisie). Les Verts se sont envolés hier pour Doha. «C’est une opportunité qu’on a créée pour pouvoir, entre les dates Fifa, avoir la possibilité de voir un nombre de joueurs qu'on suit déjà depuis 4 à 5 mois. C’est bien de les voir au sein de leurs clubs respectifs, mais c’est mieux de les voir aussi au niveau international. Le stage se déroule d'une façon studieuse. Les joueurs sont très réceptifs aux consignes, ils ont compris l’opportunité qu’ils avaient de pouvoir démontrer les qualités certaines qu’ils ont. Je suis très satisfait de leur application», a-t-il ajouté. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à convoquer un nombre limité de joueurs, le coach national a expliqué qu'il voulait voir à l'œuvre l'ensemble des éléments présents. «D'habitude, on fait appel généralement à 23 joueurs pour les matchs des qualifications. C’est la loi de la CAF. J’ai convoqué 18 joueurs dans le sens que j’ai estimé qu’ils étaient les plus méritants, avec l’intention de faire jouer tout le monde. Je pense qu’il est plus judicieux de ramener un nombre limité de joueurs avec la certitude de les voir tous lors de ce match amical. L’objectif est de créer une osmose, une homogénéité au sein du groupe, d’autant qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer ensemble», a-t-il conclu. Sur demande du sélectionneur du Qatar l'Espagnol Félix Sanchez, cette rencontre se jouera sans la présence du public et de la presse. Il s'agit de l'avant-dernier test pour le Qatar qui doit affronter l'Iran le 31 décembre, avant la Coupe d'Asie des nations prévue du 5 janvier au 1er février. Au cours des derniers matchs amicaux, les Qataris ont battu la Suisse (1 - 0) et l'Equateur (4 - 3) et ont fait match nul face aux Islandais (2-2). En Coupe d'Asie, le Qatar évoluera dans le groupe E en compagnie de l’Arabie saoudite, du Liban et de la Corée du Nord.