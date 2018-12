«Je veux apporter un plus»

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

La nouvelle recrue de la JSK, Wahid Belgherbi, parle dans cet entretien de ses objectifs et de son ambition avec la formation de Djurdjura.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez paraphé un contrat de deux saisons avec la JSK. Quel est votre sentiment ?

Wahid Belghrebi : Je suis très heureux de venir à la JSK, un club qui n’est pas à présenter. Il s’agit tout simplement du meilleur club du pays. Je remercie les dirigeants kabyles pour leur confiance et je ferai tout pour être à la hauteur.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre la JSK ?

J’ai opté pour un grand club et le projet de la JSK m’a beaucoup séduit. Je suis un joueur ambitieux et je suis convaincu qu’avec la JSK je réaliserai mes objectifs et mes ambitions.

Vous aviez déjà failli rejoindre la JSK l’été dernier, avant de décider de continuer votre aventure avec la JSMB…

Effectivement j’étais en contact très avancé avec la JSK, toutefois je n’avais pas mon destin entre mes mains. Mais je suis à la JSK à présent et je saisis cette occasion pour remercier infiniment les dirigeants de la JSMB qui m’ont facilité la tâche.

Quels sont vos objectifs avec la JSK ?

Mon objectif numéro 1 est de retrouver ma forme optimale, vu que je ne me suis pas entrainé depuis une dizaine de jours. Mon deuxième objectif est d’apporter un plus à la JSK lors de la seconde manche du championnat inchaalah. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. La saison dernière, j’ai réussi à marquer 14 buts et je ferai de mon mieux pour en marquer plus avec la JSK et aider le groupe à réaliser de belles performances.

Qu’avez-vous à dire aux supporters ?

Les supporters doivent être derrière l’équipe et la soutenir pour qu’elle réussisse de belles choses. Et en tant que joueurs, nous ferons tout pour réaliser les belles performances et leur procurer de la joie.

Propos recueillis par Mustapha Larfi