Benchaira et Belgherbi entament les entraînements

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Les deux nouvelles recrues de la JSK, Mohamed Benchaira et Wahid Belgherbi, ont débuté hier les entrainements avec la JSK, au stade du 1er novembre. Pour leur première séance d’entraînement, les deux joueurs ont travaillé en solo. En retard sur le plan physique, les deux joueurs travailleront avec le préparateur physique, Rodolphe, pendant quelques séances, avant d’intégrer le groupe prochainement. Le coach Franck Dumas attend d’eux un plus pour l’équipe lors de la seconde manche du championnat. Ayant déclaré que la JSK avait besoin d’éléments expérimentés, le coach kabyle aura plusieurs choix devant lui, avec l’arrivée de ces deux éléments et celle de Kabari. Plusieurs rendez vous attendent la JSK, à commencer par le 1er match de la phase retour face à la JSS au stade de Béchar. Benchaira et Belgherbi auront à cœur de convaincre le staff technique et de gagner une place de titulaire dans l’échiquier kabyle. Pour en revenir à la séance d’entraînement d’hier, les joueurs ont d’abord travaillé le volet physique, avant de passer au volet technique. Le staff technique devra assurer une très bonne préparation au groupe, pour effacer l’humiliante élimination en coupe face à la modeste équipe de l’ARB Ghriss.

Oukaci évite l’opération

Le jeune milieu de terrain de la JSK, Juba Oukaci, blessé au nez, ne subira finalement pas d’intervention chirurgicale. Le staff médical lui a prodigué les soins nécessaires, lui évitant une opération. Joint hier en début d’après-midi, le milieu kabyle nous a confié : «Je suis soulagé, je n’aurai pas à subir une intervention. Le staff médical m’a bien soigné et je pourrai revenir progressivement au travail. Je ferai tout pour revenir en force». Le retour rapide de l’enfant de Fréha ne sera que bénéfique pour l’équipe, lui qui était un titulaire indiscutable dans l’échiquier kabyle lors de la première manche du championnat

En amical, JSK - RCK après-demain

Après avoir affronté la JSMB vendredi passé, le JSK disputera un autre match amical, après-demain, à 10h au stade du 1er novembre. Cette rencontre sera un bon test pour les kabyles qui prépare le match de la JSS qui se jouera la semaine prochaine à Béchar. Cette rencontre amicale sera l’occasion pour le coach Dumas de voir les nouvelles recrues, à savoir Benchaira et Belgherbi, à l’oeuvre. A signaler que les dirigeants kabyles ont décidé que cette joute amicale se jouera à huis clos.

M. L.