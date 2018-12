«Le match de coupe sera ordinaire»

Par DDK | Il ya 1 heure | 59 lecture(s)

À l’issue de l’entraînement d’avant-hier, le défenseur du MOB, Arslan Mazari, s’est exprimé sur le match de coupe USMH - MOB, qui se jouera samedi prochain.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation du match de l’USMH ?

Arslan Mazari : Le plus normalement du monde. Cette rencontre sera sûrement très difficile pour les deux équipes. Dame coupe ne croit pas aux différences de paliers et toutes les équipes peuvent aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire qui a son lot de surprises, qui fait justement son charme. Pour revenir au match, il est ordinaire. Comme tous les autres, on doit bien l’aborder pour espérer se qualifier.

Vous avez allez affronter votre ancienne équipe. Comment aborderez-vous cette rencontre ?

Etant un joueur professionnel, je laisserai mes sentiments aux vestiaires. Une chose est sûre : je vais défendre crânement les couleurs de mon club employeur. On jouera l’USMH pour la gagne, afin de continuer l’aventure en coupe d’Algérie. On est armés d’une grande volonté.

Propos recueillis par Z. H.