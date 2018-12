«Maintenir l’USOA en Inter-régions»

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

L’attaquant de l’USOA Ouahid Mebarakou, qui s’est illustré de fort belle manière lors des deux dernières rencontres en championnat, parle, dans cet entretien, de ses performances et de la suite du parcours.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, comment analysez-vous les dernières rencontres de votre équipe ?

Ouahid Mebarakou : Je dirai Hamdoullah, après une série de matchs sans succès, nous avons réussi à se ressaisir face au NRB Teleghma. Une bonne équipe que nous avons battue chez nous par la plus petite des marges. Il est vrai que nous avons cédé trois points lors du match suivant face à l’équipe de Berhoum, après avoir encaissé un but dans les dernières minutes, mais nous avons su émerger de nouveau en battant l’ASC Zouaï (2 - 0).

Ces deux victoires vous ont permis de souffler un peu, puisque l’USOA est actuellement à la 13e place, devançant trois équipes au classement général…

Effectivement, les deux succès acquis chez nous nous ont fait du bien et le moral est au beau fixe. Ceci malgré le fait que nous ne sommes pas encore hors danger, car nous comptons le même nombre (12 unités) que deux autres équipes. Creuser l’écart est une tâche difficile, mais on fera tout pour soigner notre classement.

Pensez-vous que le maintien est jouable ?

Bien sûr. Nous, joueurs, sommes conscients que la mission qui nous attend n’est pas aisée, mais on est animés d’une grande volonté pour arriver à maintenir l’équipe en Inter-régions. Pourvu que de bons résultats suivent ! Le fait que sur les trois précédentes rencontres, on a pris six points sur neuf veut dire que nous avons des atouts à faire valoir dans ce palier.

Vous concernant, vous avez été incorporé comme remplaçant face à l’AS Bordj Ghedir puis comme titulaire dans les trois dernières rencontres. Vous avez aussi marqué deux buts sur les trois récents inscrits par votre équipe. Votre sentiment ?

Je donne le meilleur de moi-même, car j’estime que si le coach me fait confiance, c’est que je dois travailler davantage pour donner un plus à l’équipe. Maintenant concernant les deux buts que j’ai inscrits, il faut avouer que sans mes coéquipiers, je n’aurais pas réussi à marquer. C’est vous dire que tous les éléments du groupent mettent la main dans la main pour sauver le club.

Certains observateurs de la balle ronde ne tarissent pas d’éloges sur vous…

Je ne vous cache pas que ça me flatte. Ce sont des encouragements qui me vont droit au cœur et qui me pousseront à redoubler d’efforts, afin de donner ce plus attendu de moi. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par le staff technique et les supporters.



Votre prochain match sera face au leader, l’OM Ruisseau. Comment l’appréhendez-vous ?

Il s’annonce difficile dans la mesure où notre adversaire n’est autre que le chef de file. Cela dit, on n’ira pas à Alger en victimes expiatoires. On est aussi conscients que pour réaliser un bon résultat, on doit sortir notre épingle du jeu et se surpasser, surtout que le leader jouera chez lui et devant ses fans !

Entretien réalisé par Rahib Medhouche