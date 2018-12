L’éclairage défectueux

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le mythique stade communal Bourouba Said de Bouira qui a connu des travaux de réhabilitation et pose de tartan synthétique en 2010, est trop exploité par les clubs de la wilaya. Situé au centre de la ville de Bouira, plusieurs équipes y sont élues domicile, s’entraînent et disputent leurs rencontres amicales et officielles, à l’instar du MB Bouira (inter-régions), le MC Bouira (Régionale 2), mais aussi le CR Thameur, l’USM Bouira et Bordj Hamza de Bouira (division honneur ligue de Bouira), sans parler des équipes de sport et travail et autres associations sportives qui l’exploite. Le stade est constamment utilisé, en attendant la réouverture de l’OPOW Rabah Bitat fermé depuis 2010. Les ligues concernées trouvent d’énormes difficultés pour la programmation des rencontres, alors que pour les entraînements, c’est une autre paire de manche. Certaines équipes se rendent carrément dans d’autres stades pour effectuer leurs préparations. De leurs côtés, les petites catégories des équipes du MB Bouira et du MC Bouira s’y entraînent en alternance, jour par jour, et ce à partir de 17h, compte tenu de la scolarité des jeunes joueurs. Néanmoins, à peine l’entame des entraînements, que «les équipes sont contraintes d’interrompre les entraînements et quitter le stade à cause de la défection de l’éclairage de stade», regrette un entraîneur. Pourtant les poteaux d’éclairage existent bel et bien. Les autorités concernées, notamment l’APC de Bouira qui a lancé il y a quelques semaines les travaux de réalisation de terrain et aires de jeu, ne semble pas presser de régler le problème.

M. A.