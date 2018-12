Tabti pour clore le recrutement

Par DDK | Il ya 1 heure | 200 lecture(s)

La JSK est toujours à la recherche d’un meneur de jeu pour renforcer ses rangs et clôturer ainsi son mecato hivernal.

Après avoir assuré les services des deux milieux de terrain, Kabari et Benchaira, et de l’attaquant Belgherbi, la JSK mise sur le recrutement de Tabti, le meneur de jeu de l’USMBA. Ce dernier est l’actuelle priorité des dirigeants kabyles. Le joueur, qui a déjà négocié avec le président Mellal, aurait donné son accord de principe d’endosser le maillot Jaune et Vert. C’est ce qu’a fait savoir le coordinateur du club, Kamel Marek, lors de son passage sur une chaîne privée, avant-hier soir. «Tabti nous a donné son accord de principe de rejoindre la JSK», a-t-il affirmé. Selon une source autorisée, le chairman kabyle aurait proposé un salaire de 260 millions au joueur, sachant que son salaire est de 250 millions à l’USMBA. Selon la même source, le joueur devrait avoir ses papiers, demain jeudi, si la commission des résolutions des litiges, qu’il a saisie, lui donne gain de cause. Le joueur n’a en effet pas touché plusieurs salaires de son actuel club. Cependant, la JSK n’est pas le seul club à convoiter le meneur de jeu. Le MOB lui aurait offert un salaire de 320 millions par mois. On connaîtra dans les prochaines heures la décision du joueur. Pour rappel, l’intérêt de la JSK pour ce joueur remonte à quelques années déjà. L’ancien coach, Mouassa, le voulait. Mais Tabti, en provenance de l’ASMO, avait finalement choisi l’USMBA.

Un émigré attendu pour des tests

Selon une source autorisée, un joueur franco-algérien est attendu aujourd’hui à Tizi Ouzou pour subir des tests avec la JSK. Même si on ignore encore l’identité du joueur en question, notre source nous a précisé qu’il joue derrière les attaquants et possède beaucoup de qualités. Selon notre source, le coach Dumas rencontrera le joueur en question, demain jeudi, à l’occasion du match amical qui opposera la JSK au RCK.

Amaouche absent deux semaines

L’attaquant de la JSK Kacem Amaouche souffre d’une déchirure et sera out de la compétition pendant deux à trois semaines. C’est ce qu’on apprend d’une source proche du staff médical du club. Ayant contracté une blessure à la cuisse lors du match amical face à la JSMB, le joueur fut contraint de quitter le terrain. Après une IRM, il s’est avéré qu’il souffrait d’une déchirure. Amaouche ratera donc le match face à la JSS et probablement aussi le match d’après face au MOB au stade du 1er novembre. Se disant «abattu», après cette blessure, le joueur compte tout faire pour revenir le plus vite possible.

Encore une semaine pour préparer la JSS

Le staff technique kabyle a programmé une séance d’entrainement, hier à 17h00, au stade du 1er novembre. L’équipe aura devant elle une bonne semaine pour préparer le match face à la JSS programmé pour le jeudi 3 janvier, au stade du 20 Août, à Bechar. En plus de travailler les différents volets, les Kabyles affronteront, en amical, le RCK au stade du 1er novembre. Les Canaris misent sur un bon résultat pour oublier l’élimination de la coupe face à Ghriss et se réconcilier avec leurs supporters. Le président Mellal compte beaucoup sur les nouvelles recrues pour relever le niveau du groupe.

M. L.