Le bilan financier de Rezki rejeté

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du club sportif amateur (CSA/MOB), qui s’est déroulée avant-hier soir au salon d’honneur de l’OPOW, en présence du DJS, le bilan financier du premier semestre 2018 a été rejeté par la majorité des membres (33 non contre 10 oui). C’est Djelloul Benachour, trésorier de l’ancien bureau du CSA, qui a lu le bilan, en l’absence de l’ex-président du CSA/MOB, Mustapha Rezki, qui a démissionné en juillet dernier. Toutes les dépenses furent détaillées, d’un montant global dépassant les 11 milliards de centimes. Après un intense débat, la majorité des membres de l’AG ont voté, à bulletins secrets, contre le bilan. Le bureau du CSA se réunira prochainement, pour décider de la suite à donner au dossier. Le second point de l’ordre du jour avait trait au règlement intérieur. L’avant-projet, composé de 20 articles, a été exposé par Mustapha Bouchebah et les membres ont jusqu’à la prochaine AG pour l’enrichir. Concernant la proposition d’ouverture du capital de la société, les membres de l’AG l’ont approuvée. Par ailleurs, la préparation du match des 16es de finale de la Coupe d’Algérie face à l’USMH se poursuit, en présence de tous les joueurs, excepté Dehar et Amokrane qui seront out pour cette rencontre. Côté supporters, l’on se prépare, dans les fiefs du club, à envahir le stade du 1er novembre d’El Harrach, afin de soutenir les camarades de Soltane et les aider à revenir à Béjaïa avec le ticket qualificatif pour les 1/8es de finale. Chez les U21, c’est le stade Omar Hamadi de Bologhine qui accueillera, après-demain vendredi, à 14H30, le match de coupe d’Algérie qui opposera le MOB au PAC. Le tirage au sort n’a pas été clément avec les Crabes qui affronteront donc l’une des meilleures écoles au niveau national. Une mission difficile pour les capés du duo Adrar – Dehouche, mais pas impossible.

Hommage à Bachir Redouani et Khima Allaoua

L’association des anciens joueurs du MOB, présidée par Djelloul Meddas, déposera, après demain, des gerbes de fleurs sur les tombes de Bachir Redouani et Khima Allaoua, respectivement membre fondateur du MOB et ancien professionnel, décédés dernièrement. L’hommage coïncidera avec le 40e jour du décès de Khima Aallaoua. Les membres de la dite association et les autorités locales prévoient un grand tournoi de football à la mémoire de ce grand nom du football béjaoui.

Z. H.